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Задержаны четыре закладчика, планировавших продать в Краснокамске героин

Задержаны четыре закладчика, планировавших продать в Краснокамске героин

1 апреля 2024, 09:12
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Кроме 100 граммов героина у мужчин изъят мефедрон.

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Прикамья, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В августе прошлого года оперативники задержали двух мужчин, 67- и 34-лет, на территории гаражного кооператива по ул. Чапаева в Краснокамске. При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты 12 свертков с героином.

Еще двух участников организованной группы, граждан одной из стран Средней Азии, 35 и 25 летнего возраста, оперативники задержали в октябре прошлого года. Фигуранты вместе приехали из Перми, чтобы оборудовать тайники на территории Краснокамска. При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты 33 свертка с наркотиком.

Как оказалось, все четверо работали закладчиками в одном интернет-магазине. Они получили оптовую партию запрещенных веществ, расфасовали в удобную для сбыта упаковку и должны были разложить по тайникам. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято порядка 100 граммов героина, в том числе в ходе обысков по месту жительства обвиняемых и из тайников, которые они уже успели оборудовать.

Кроме того, в квартире, где проживали уроженцы азиатской республики, полицейские обнаружили мефедрон и производное N-метилэфедрона. По словам фигурантов, закладки с синтетическим наркотиком они нашли случайно и решили оставить себе.

Деятельность фигурантов пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. На период следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Общество#Суд#Криминал#Краснокамск#Наркотики
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