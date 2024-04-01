Задержаны четыре закладчика, планировавших продать в Краснокамске героин

Как оказалось, все четверо работали закладчиками в одном интернет-магазине. Они получили оптовую партию запрещенных веществ, расфасовали в удобную для сбыта упаковку и должны были разложить по тайникам. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято порядка 100 граммов героина, в том числе в ходе обысков по месту жительства обвиняемых и из тайников, которые они уже успели оборудовать.