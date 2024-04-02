13 городов из Пермского края признаны комфортными. Список

В перечень Минстроя РФ по качеству городской среды попали 13 городов из Пермского края. Рейтинг составлялся по итогу 2023 года. Пермь оказалась на седьмом месте в списке крупнейших городов, находящихся в комфортном климате. Краевая столица набрала 220 баллов. На первом месте оказалась Москва — 304 балла, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 270 баллами, на третьей позиции оказался Нижний Новгород — 237. Березники попали в список больших городов с 217 баллами.