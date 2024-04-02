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В список Минстроя РФ по качеству городской среды попали 13 городов из Пермского

13 городов из Пермского края признаны комфортными. Список

2 апреля 2024, 05:05
Фото: properm.ru

В список Минстроя РФ по качеству городской среды попали 13 городов из Пермского

Пермь оказалась в списке комфортных крупнейших городов на седьмом месте.

В перечень Минстроя РФ по качеству городской среды попали 13 городов из Пермского края. Рейтинг составлялся по итогу 2023 года. Пермь оказалась на седьмом месте в списке крупнейших городов, находящихся в комфортном климате. Краевая столица набрала 220 баллов. На первом месте оказалась Москва — 304 балла, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 270 баллами, на третьей позиции оказался Нижний Новгород — 237. Березники попали в список больших городов с 217 баллами.

Остальные города Прикамья, которые попали в список:

  • Оса — 237;
  • Чердынь — 222;
  • Краснокамск — 219;
  • Губаха — 211 баллов;
  • Очер — 210;
  • Горнозаводск — 204;
  • Чусовой — 204.

Еще четыре города признаны комфортными для проживания: Чайковский — 196 баллов, Кизел и Усолье — по 191 баллу, Верещагино — 190 баллов.

Комфортность проживания в городах оценивают по 36 различным показателям. Специалисты оценивают общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, зеленые территории, набережные, уличную инфраструктуру, безопасность, комфортно, экологичность, современность среды

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#Пермь#Городская среда#Благоустройство#Благоустройство города
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