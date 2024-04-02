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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ

Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ

2 апреля 2024, 13:17
Фото: properm.ru
Мэрия и Пермская городская дума проиграли экологам суд.

Администрация Перми будет оспаривать решение суда об удовлетворении иска, связанного с исключением участка земли из ООПТ «Черняевский лес», после получения и изучения мотивировочной части.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, на большей части территории исключенного участка в 5,3 га поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями. Его застройка началась с 1946 года. Та часть этого земельного участка, которая покрыта лесной растительностью, из границ ООПТ не исключена.

Данный участок находится в частной собственности, для его исключения из зоны ООПТ собственником были предоставлены обосновывающие материалы (сведения о природных и культурных ландшафтах, природных комплексах и объектах, картографический материал). Пакет документов, который был направлен в Пермской городскую думу, включает в себя все обосновывающие материалы и полностью соответствует требованиям Порядка создания, изменения ООПТ. Об этом свидетельствует заключение Управления экспертизы и аналитики Пермской городской Думы. Также экспертная комиссия, в состав которой входят в том числе представители научного сообщества, общественных организаций, выступила за поддержку проекта решения, — настаивают в администрации Перми.

Напомним, сегодня администрация Перми и Пермская городская дума проиграли экологам суд об исключении участка из состава особо охраняемой природной территории.

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Кроме того, власти города настаивают, что в зону особо охраняемой природной территории в рамках ее изменения был включен участок площадью 20,7 га, который действительно представляет природную ценность. Здесь обнаружены 248 видов растений, он на 86% покрыт растительностью. Кроме того, здесь также обнаружены редкие темногумусовые красноцветные почвы, занесенные в Красную книгу почв Пермского края, и представлен пример аквальной (прилегает к воде) экосистемы, не встречающийся на ООПТ «Черняевский лес» ранее.

Экологи утверждают, что исключать земли из состава ООПТ нельзя. У них на руках также имеется экспертное заключение о недопустимости этих действий.

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