Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ

Кроме того, власти города настаивают, что в зону особо охраняемой природной территории в рамках ее изменения был включен участок площадью 20,7 га, который действительно представляет природную ценность. Здесь обнаружены 248 видов растений, он на 86% покрыт растительностью. Кроме того, здесь также обнаружены редкие темногумусовые красноцветные почвы, занесенные в Красную книгу почв Пермского края, и представлен пример аквальной (прилегает к воде) экосистемы, не встречающийся на ООПТ «Черняевский лес» ранее.



Экологи утверждают, что исключать земли из состава ООПТ нельзя. У них на руках также имеется экспертное заключение о недопустимости этих действий.