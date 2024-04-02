Борьба с клещами на даче: какие ароматы их отпугивают

Весна и лето — это время отдыха на даче и наслаждения природными красотами. Однако, тепло также несет риск заражения клещами, которые могут быть опасными для здоровья. Владельцы дачных участков постоянно сталкиваются с данной проблемой.