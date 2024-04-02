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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Борьба с клещами на даче: какие ароматы их отпугивают

2 апреля 2024, 12:34
Весна и лето — это время отдыха на даче и наслаждения природными красотами. Однако, тепло также несет риск заражения клещами, которые могут быть опасными для здоровья. Владельцы дачных участков постоянно сталкиваются с данной проблемой.

Как сообщает Pravda.ru, один из способов борьбы с клещами — использование ароматов, которые отпугивают их. Естественные запахи, такие как лаванда, чайное дерево, розмарин, эвкалипт и мята могут помочь избавиться от таких «соседей».

Важно помнить и о необходимости сочетания различных методов борьбы с клещами, чтобы обеспечить полную защиту себя и своих близких. Так, закрытая одежда, плотные штаны и рубашки могут предотвратить проникновение клещей на кожу.

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