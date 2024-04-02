Борьба с клещами на даче: какие ароматы их отпугивают

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как сообщает Pravda.ru, один из способов борьбы с клещами — использование ароматов, которые отпугивают их. Естественные запахи, такие как лаванда, чайное дерево, розмарин, эвкалипт и мята могут помочь избавиться от таких «соседей».
Важно помнить и о необходимости сочетания различных методов борьбы с клещами, чтобы обеспечить полную защиту себя и своих близких. Так, закрытая одежда, плотные штаны и рубашки могут предотвратить проникновение клещей на кожу.