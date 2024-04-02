Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан выросло до 12. РБК со ссылкой на Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) сообщает, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга Политеха». Два дрона атаковали общежитие на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане утром 2 апреля. В ЕДДС уточняли, что нарушено остекление в трех зданиях общежития.