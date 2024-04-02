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Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане выросло

2 апреля 2024, 10:58
Фото: соцсети
Атака на Татарстан была рано утром.

Число пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан выросло до 12. РБК со ссылкой на Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) сообщает, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга Политеха». Два дрона атаковали общежитие на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане утром 2 апреля. В ЕДДС уточняли, что нарушено остекление в трех зданиях общежития.

Также беспилотники атаковали предприятие в Нижнекамске. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщала, что после атаки серьезных разрушений не было, технологический процесс на предприятии не нарушен. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин уточнял, что дрон самолетного типа не взорвался, его удалось обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы.

Татарстан впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами с начала СВО. Ранее этот субъект РФ не подвергался подобным атакам.

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#Общество#Дроны#Беспилотники#Татарстан
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