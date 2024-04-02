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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:36

Экс-депутат Заксобрания пытается еще раз смягчить свое наказание

Экс-депутат Заксобрания пытается еще раз смягчить свое наказание

2 апреля 2024, 15:35
Фото: properm.ru
В марте его уже перевели в колонию-поселение.

Стало известно, когда ходатайство бывшего депутата Заксобрания Александра Телепнева о замене колонии-поселения принудительными работами рассмотрит Соликамский суд. Сделает это судья Евгений Сергеев, заседание назначено на 22 апреля. Первым внимание на это обратил «Коммерсант-Прикамье».

В марте Соликамский городской суд уже смягчил наказание Телепневу. Виновный ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. В понедельник, 18 марта, судья Валентина Морозова удовлетворила ходатайство. Таким образом, экс-депутата переведут из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение.

Кроме того, 19 марта Телепнев подал новое ходатайство, в котором опять просит заменить наказание — на этот раз на исправительные работы. Материалы переданы судье утром 20 марта.

Александр Телепнев был лишен свободы за дебош в пермском баре «Наташа», который он устроил 30 апреля 2022 года. Он поссорился с барменом, услышав песню DJ Smash (Андрей Ширман), и начал кидаться в людей мебелью и посудой. Травмы получили сотрудник бара и один из посетителей. 1 февраля текущего года Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменения — 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, в 2018 году Телепнев избил DJ Smash в пермском ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. Его приговорили к двум годам колонии-поселения и еще двум месяцам лишения свободы за драку с 19-летним студентом Глебом Кулаковым.

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#Общество#Суд#Пермь#Колония#Телепнев#Александр телепнев#Исправительная колония
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