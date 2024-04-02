Экс-депутат Заксобрания пытается еще раз смягчить свое наказание

Александр Телепнев был лишен свободы за дебош в пермском баре «Наташа», который он устроил 30 апреля 2022 года. Он поссорился с барменом, услышав песню DJ Smash (Андрей Ширман), и начал кидаться в людей мебелью и посудой. Травмы получили сотрудник бара и один из посетителей. 1 февраля текущего года Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменения — 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.