Индивидуальное на смену индустриальному. Чем хороши современные дома и материалы?

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Массовое индустриальное домостроение в советские годы позволило жителям страны переехать из неблагоустроенного жилья в благоустроенное, к тому же обеспеченное социальной инфраструктурой; позволило развиваться городам, стало самой эффективной технологией для решения жилищной проблемы. И даже в сложные 1990 годы этот подход спасал отрасль от полной стагнации. Да и в настоящее время именно этот подход остается востребованным, нужным и властям, и населению, и экономике страны. В Москве он взят за основу на период реновации, когда вместо снесенных пятиэтажек «растут» разноуровневые жилые комплексы. Конечно, и планировки, и технологии строительства, и требования к придомовым территориям изменились.
Из чего сейчас строят? В основном, монолитный железобетон (на строительной площадке делают опалубки и заливают бетонной смесью), панельное домостроение (стройматериал производят на специализированном предприятии) и кирпич (таких объектов очень мало, даже примеров не привести, потому что это очень дорого).
Технологии производства панелей имеют наибольшие возможности для модернизации, обновления (в отличие от бетона и кирпича). Например, ГК ПЗСП предлагает жилые дома серии Э-600, это совсем не то же самое, что старые панельки, когда-то используемые для строительства «брежневок». Дома из самых первых, уже не выпускаемых панелей, были небольшие, квартиры тоже маленькие, с проходными комнатами, высота этажа была ниже, чем в панельных домах сейчас, и были балконы, не лоджии. Сейчас в панельных домах предусмотрены лоджии длиной 6 метров, глубиной 1,2 м, то есть площадью 7 кв. м, остекленные. Дома серии Э-600 — это безопасные, современные, яркие, уютные дома, с удобными планировками квартир, с хорошими дворами, парковками, детскими и спортивными площадками.
В серии Э-600 реализуется любая «наборка» квартир по заданию заказчика. Кроме этого, на основе типовых блок-секций возможна разработка модификаций с разными вариантами квартир.
Преимущества серии Э-600:
Современные панельные дома — это красиво, возможны разные планировки, разные площади, любая дизайнерская отделка квартир и холлов. Да, кстати, шумоизоляция в таких домах лучше, так как в перегородках нет металлоконструкций, которые и являются проводником звуков. АО «ПЗСП» применяет пустотные плиты перекрытия, которые в отличие от сплошной плиты, гораздо эффективнее в плане звукоизоляции.
Новое слово в панельном домостроении — это технология BAUM. ГК ПЗСП развивает индустриальное домостроение и сдали первый дом по этой технологии. Дома, построенные по новой технологии, обладают большей энергоэффективностью и экологичностью. Первый такой дом ГК ПЗСП построил по адресу улица Докучаева, 23.
По словам главного технолога ГК ПЗСП Алексея Бессонова, новая технология позволяет производить теплые стеновые панели практически любых размеров и форм, менять форму и расположение оконных проемов (например, делать «окна в пол»), использовать в отделке наружных стен самые разнообразные материалы. Все это позволяет делать каждый построенный по технологии BAUM дом уникальным, не похожим на другие.
«Это уже не ячеистый газобетон, — рассказал Алексей Бессонов. — Это трехслойная стеновая панель: несущий слой, утеплитель 150 мм, фасадный слой. Плюсом является большая высота этажа, которая может достигать 3 метров. Мы можем менять оконные проемы, делать их практически в пол, можем менять геометрию изделия, можем применять полиуретановые матрицы для создания структуры на фасадном слое».
Строительство по технологи BAUM получается буквально индивидуальным, со свободным (таким, как нужно заказчику) размещением санузлов, вентиляционных блоков, перегородок.
Для примера на Докучаева, 23 пять подъездов, и в трех подъездах — абсолютно разная планировка квартир. Подобных объектов в Перми еще не было. Следующий жилой комплекс, который возводят с использованием технологии BAUM, находится на Яблочкова, 5. Даже с фасада он не будет похож на панельную серию, так как швов между панелями не будет.
Модернизацию производства АО «ПЗСП» проводило с 2019 года. Были приобретены немецкие технологии, российские установки, автоматическая линия сварки арматурных сеток, модернизировано бетонно-смесительное отделение. «И все это вместе позволило перейти к изготовлению универсальных изделий, к проектированию и строительству таких домов», — прокомментировал Алексей Бессонов.
Застройщики: ЖК «Красное яблоко» — ООО «Спецстрой Яблочкова, 26», ООО «СЗ „К-135“. Проектная декларация — на сайте наш. дом.рф.
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