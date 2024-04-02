Индивидуальное на смену индустриальному. Чем хороши современные дома и материалы?

Технологии производства панелей имеют наибольшие возможности для модернизации, обновления (в отличие от бетона и кирпича). Например, ГК ПЗСП предлагает жилые дома серии Э-600, это совсем не то же самое, что старые панельки, когда-то используемые для строительства «брежневок». Дома из самых первых, уже не выпускаемых панелей, были небольшие, квартиры тоже маленькие, с проходными комнатами, высота этажа была ниже, чем в панельных домах сейчас, и были балконы, не лоджии. Сейчас в панельных домах предусмотрены лоджии длиной 6 метров, глубиной 1,2 м, то есть площадью 7 кв. м, остекленные. Дома серии Э-600 — это безопасные, современные, яркие, уютные дома, с удобными планировками квартир, с хорошими дворами, парковками, детскими и спортивными площадками.