Каждый четвертый осужденный отбывает наказание в Прикамье за наркопреступления

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По состоянию на 31 декабря 2023 в исправительных и воспитательных колониях, а также в СИЗО в Прикамье находились и отбывали наказание 3115 человек, совершивших преступления, связанные с оборотом наркотиков. Это следует из доклада о наркоситуации в Пермском крае, опубликованном Минтербезопасности. Годом ранее в пенитенциарных учреждениях региона находилось 3538 наркопреступников (-11,9%). Это примерно четверть от общего числа отбывающих наказание и следственно-арестованных, по данным на август прошлого года в пенитенциарной системе региона находился 11 531 человек.
В следственных изоляторах по подозрению в наркопресуплениях в прошлом году находилось 511 подозреваемых и обвиняемых по ст. 228 УК РФ. Это число выросло за год на 115%. Также выросло число несовершеннолетних наркодилеров, отбывающих наказание в воспитательных колониях с 18 к 21 осужденному. Число взрослых наркопреступников, отбывающих срок в колониях сократилось с 3153 в 2022 году к 2502.
Всего в течение 2023 года оперативными подразделениями ГУФСИН оказано содействие в раскрытии 648 (в 2022 году — 242, +167%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В прошлом году на территория Пермского края правоохранительными органами было зарегистрировано 3867 наркопреступлений (+0,2%; 3858). Из них 2459 (63,6%) раскрыты (2497 или 64,7% — в 2022 году). Доля наркопреступлений в общем числе правонарушений составила 9,2% (9,4%).
62% наркопреступлений выявлены на территории Перми. Не регистрировались преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на территории Ординского, Еловского, Сивинского, Косинского, Юрлинского, Частинского, Кочевского и Гайнского округов, что обусловлено низким уровнем наркотизации населения.
Большая часть героина и синтетических наркотиков на территорию Прикамья поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а прекурсоры для их изготовления — из Московской и Челябинской областей.