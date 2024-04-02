Каждый четвертый осужденный отбывает наказание в Прикамье за наркопреступления

По состоянию на 31 декабря 2023 в исправительных и воспитательных колониях, а также в СИЗО в Прикамье находились и отбывали наказание 3115 человек, совершивших преступления, связанные с оборотом наркотиков. Это следует из доклада о наркоситуации в Пермском крае, опубликованном Минтербезопасности. Годом ранее в пенитенциарных учреждениях региона находилось 3538 наркопреступников (-11,9%). Это примерно четверть от общего числа отбывающих наказание и следственно-арестованных, по данным на август прошлого года в пенитенциарной системе региона находился 11 531 человек.