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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Как пермякам получить компенсацию за задержку рейса

Компенсация за задержку рейса: как пермяки могут ее получить

2 апреля 2024, 06:28
Фото: ideogram.ai

Как пермякам получить компенсацию за задержку рейса

Изменения в Воздушный кодекс уже действуют.

Авиакомпании будут платить пассажирам за задержку рейса. Изменения, внесенные в Воздушный кодекс, вступили в силу с 1 апреля, и касаются всех россиян, в том числе и пермяков. Норма закреплена Федеральным законом от 4 августа 2023 года №487-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».

Что это значит

Если ваш рейс задержался, то теперь авиаперевозчик обязан заплатить вам 100 рублей за каждый час опоздания. Ранее размер часовой компенсации составлял 25 рублей. Однако в случае задержки рейса из-за плохой погоды или опасности перелета вы не получите компенсацию.

Как получить деньги

Пассажир должен направить письменную претензию на имя перевозчика, выполнявшего рейс, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в одной из авиакомпаний. Затем компания рассматривает заявление и, если задержка рейса произошла по ее вине, запрашивает у пассажира реквизиты банковской карты для перевода средств. Максимальное возмещение составит не более половины стоимости авиабилета.

Раньше размер штрафа составлял только 25% от установленного базового минимального размера платы труда за каждый час просрочки — 25 рублей. Вернуть также можно было не более половины стоимости билета.

Но и это еще не все. «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа», — гласит текст закона.

Подводные камни

Эксперты считают, что возмещение за задержку рейса не будет востребованным у пассажиров. По мнению главного редактора портала Авиа.ру Романа Гусарова, сами авиакомпании нередко выплачивали более крупные компенсации за длительные задержки рейсов. Сейчас во время крупных задержек перевозчики предоставляют путешественникам питание и проживание в гостинице, поэтому вряд ли люди будут обращаться за возмещением. Сумма в 100 рублей за час все еще кажется экспертам недостаточной.

Пути решения

Что может подтолкнуть пассажиров обращаться за компенсацией? Облегчить ее получение. Например, предоставить возможность оформить требование в приложении или личном кабинете.

#Общество#Пермь#Компенсация#Авиакомпании
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