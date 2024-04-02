Компенсация за задержку рейса: как пермяки могут ее получить

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Авиакомпании будут платить пассажирам за задержку рейса. Изменения, внесенные в Воздушный кодекс, вступили в силу с 1 апреля, и касаются всех россиян, в том числе и пермяков. Норма закреплена Федеральным законом от 4 августа 2023 года №487-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».
Если ваш рейс задержался, то теперь авиаперевозчик обязан заплатить вам 100 рублей за каждый час опоздания. Ранее размер часовой компенсации составлял 25 рублей. Однако в случае задержки рейса из-за плохой погоды или опасности перелета вы не получите компенсацию.
Пассажир должен направить письменную претензию на имя перевозчика, выполнявшего рейс, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в одной из авиакомпаний. Затем компания рассматривает заявление и, если задержка рейса произошла по ее вине, запрашивает у пассажира реквизиты банковской карты для перевода средств. Максимальное возмещение составит не более половины стоимости авиабилета.
Раньше размер штрафа составлял только 25% от установленного базового минимального размера платы труда за каждый час просрочки — 25 рублей. Вернуть также можно было не более половины стоимости билета.
Но и это еще не все. «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа», — гласит текст закона.
Эксперты считают, что возмещение за задержку рейса не будет востребованным у пассажиров. По мнению главного редактора портала Авиа.ру Романа Гусарова, сами авиакомпании нередко выплачивали более крупные компенсации за длительные задержки рейсов. Сейчас во время крупных задержек перевозчики предоставляют путешественникам питание и проживание в гостинице, поэтому вряд ли люди будут обращаться за возмещением. Сумма в 100 рублей за час все еще кажется экспертам недостаточной.
Что может подтолкнуть пассажиров обращаться за компенсацией? Облегчить ее получение. Например, предоставить возможность оформить требование в приложении или личном кабинете.