Компенсация за задержку рейса: как пермяки могут ее получить

Эксперты считают, что возмещение за задержку рейса не будет востребованным у пассажиров. По мнению главного редактора портала Авиа.ру Романа Гусарова, сами авиакомпании нередко выплачивали более крупные компенсации за длительные задержки рейсов. Сейчас во время крупных задержек перевозчики предоставляют путешественникам питание и проживание в гостинице, поэтому вряд ли люди будут обращаться за возмещением. Сумма в 100 рублей за час все еще кажется экспертам недостаточной.