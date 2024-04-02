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На передвижные комплексы контроля скорости на дорогах Прикамья потратят 136 миллионов

На передвижные комплексы контроля скорости на дорогах Прикамья потратят 136 миллионов

2 апреля 2024, 13:30
Фото: 1MI
Их используют параллельно с комплексами «Кибер Шериф».

В ближайшие три года краевые власти планируют использовать для контроля скоростного режима на дорогах около 39 передвижных комплексов. Эти устройства — модули контроля скорости «Арена», «Скат-П» и «Азимут4» — водители часто называют «треноги», напоминает ИА «Текст».

За обеспечение работы этих комплексов до конца 2026 года власти готовы заплатить подрядчику 136 млн рублей. «Треноги» будут работать в местах концентрации ДТП и иных опасных участках.

В последнее время власти сократили количество «треног» на дорогах. Причиной называется техническое устаревание таких устройств. Вместо них используются автомобили с комплексом «Кибер Шериф». В конце прошлого года их в регионе насчитывалось семь единиц.

Первый комплекс отслеживал нарушения на участке региональной дорожной сети с высокой концентрацией ДТП — маршрут пролегал по автодорогам Пермь — Березники и Пермь — Екатеринбург.

С помощью системы «Кибер Шериф» отлеживаются следующие дороги:

  • Восточный обход Перми,
  • Пермь — Березники,
  • Кунгур — Соликамск,
  • Соликамск — Красновишерск,
  • Полазна — Чусовой,
  • Большая Соснова — Частые,
  • Нестюковский тракт,
  • шоссе Космонавтов (ул. Промышленная — ул. Аэродромная),
  • Пермь — Усть-Качка,
  • Оса — Чернушка,
  • Чернушка — Куеда,
  • Пермь — Екатеринбург,
  • М-7 «Волга» (подъезд к Перми),
  • Нытва — Кудымкар,
  • Кострома — Шарья — Киров — Пермь.
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