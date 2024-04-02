На передвижные комплексы контроля скорости на дорогах Прикамья потратят 136 миллионов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В ближайшие три года краевые власти планируют использовать для контроля скоростного режима на дорогах около 39 передвижных комплексов. Эти устройства — модули контроля скорости «Арена», «Скат-П» и «Азимут4» — водители часто называют «треноги», напоминает ИА «Текст».
За обеспечение работы этих комплексов до конца 2026 года власти готовы заплатить подрядчику 136 млн рублей. «Треноги» будут работать в местах концентрации ДТП и иных опасных участках.
В последнее время власти сократили количество «треног» на дорогах. Причиной называется техническое устаревание таких устройств. Вместо них используются автомобили с комплексом «Кибер Шериф». В конце прошлого года их в регионе насчитывалось семь единиц.
Первый комплекс отслеживал нарушения на участке региональной дорожной сети с высокой концентрацией ДТП — маршрут пролегал по автодорогам Пермь — Березники и Пермь — Екатеринбург.
С помощью системы «Кибер Шериф» отлеживаются следующие дороги: