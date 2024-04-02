На перекрёстке в центре Перми стали ликвидировать вчерашний провал

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В администрации Перми пояснили, откуда взялся и как будет ликвидироваться выявленный вчера, 1 апреля, провал в дороге на перекрёстке улиц Краснофлотской и Глеба Успенского.
По информации администрации Свердловского района, по ул. Елькина, 3 произошел провал сети водоотведения ООО «Новогор-Прикамья».
С момента образования провала аварийная служба проводила согласование земельных работ. Территория провала огорожена для обеспечения безопасности передвижения граждан. Ремонтные работы начались сегодня, 2 апреля.