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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

На перекрёстке в центре Перми стали ликвидировать вчерашний провал

На перекрёстке в центре Перми стали ликвидировать вчерашний провал

2 апреля 2024, 12:19
Фото: properm.ru
Он появился из-за утечки сети водоснабжения

В администрации Перми пояснили, откуда взялся и как будет ликвидироваться выявленный вчера, 1 апреля, провал в дороге на перекрёстке улиц Краснофлотской и Глеба Успенского.

По информации администрации Свердловского района, по ул. Елькина, 3 произошел провал сети водоотведения ООО «Новогор-Прикамья».

С момента образования провала аварийная служба проводила согласование земельных работ. Территория провала огорожена для обеспечения безопасности передвижения граждан. Ремонтные работы начались сегодня, 2 апреля.

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