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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 08:08

В Перми перебрали 36 объектов для размещения приюта для бездомных

Омбудсмен раскрыл, почему в Перми не появляется новый приют для бездомных

2 апреля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney

В Перми перебрали 36 объектов для размещения приюта для бездомных

Пермяки не хотят видеть приют возле своих домов.

В Перми не могут найти помещение для нового здания Центра социальной адаптации. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, рассмотрено 36 объектов, а также ряд земельных участков для строительства, но все они не подходят для размещения приюта по различным причинам.

По словам Сапко, приют для бездомных нужен региону, однако никто не хочет видеть его рядом со своим домом. Он отметил, что важно найти компромисс с жителями в этом вопросе.

Ранее приют планировалось разместить в здании на Муромской, 24 в микрорайоне Крохалева. От этой идеи отказались после недовольства местных жителей.

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#Пермь#Приют для бездомных#Бездомные#Микрорайон Крохалева
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