Омбудсмен раскрыл, почему в Перми не появляется новый приют для бездомных

В Перми не могут найти помещение для нового здания Центра социальной адаптации. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, рассмотрено 36 объектов, а также ряд земельных участков для строительства, но все они не подходят для размещения приюта по различным причинам.