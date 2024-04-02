Омбудсмен раскрыл, почему в Перми не появляется новый приют для бездомных

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Перми не могут найти помещение для нового здания Центра социальной адаптации. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, рассмотрено 36 объектов, а также ряд земельных участков для строительства, но все они не подходят для размещения приюта по различным причинам.
По словам Сапко, приют для бездомных нужен региону, однако никто не хочет видеть его рядом со своим домом. Он отметил, что важно найти компромисс с жителями в этом вопросе.
Ранее приют планировалось разместить в здании на Муромской, 24 в микрорайоне Крохалева. От этой идеи отказались после недовольства местных жителей.