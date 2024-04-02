Остались двое детей. На СВО убили молодого военного из Пермского края

В Пермском крае простились с 31-летним военным. Рафис Мустакимов родился 27 июля 1992 года в Барде, учился в местной школе, а затем в колледже. Позже получал образование в Уфимском нефтяном техническом университете. Работал вахтовым методом, за трудовые заслуги получил памятный знак нефтяной компании ООО «БКЕ».