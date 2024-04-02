Остались двое детей. На СВО убили молодого военного из Пермского края

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:07
В Пермском крае простились с 31-летним военным. Рафис Мустакимов родился 27 июля 1992 года в Барде, учился в местной школе, а затем в колледже. Позже получал образование в Уфимском нефтяном техническом университете. Работал вахтовым методом, за трудовые заслуги получил памятный знак нефтяной компании ООО «БКЕ».
У мужчины остались двое детей и мать. Военный погиб в зоне СВО 17 марта 2024 года. Был рядовым, водителем мотострелкового взвода мотострелкового батальона.