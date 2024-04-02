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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:07

На СВО убили молодого военного из Пермского края

Остались двое детей. На СВО убили молодого военного из Пермского края

2 апреля 2024, 04:05
Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159

На СВО убили молодого военного из Пермского края

Рядового не стало в середине марта.

В Пермском крае простились с 31-летним военным. Рафис Мустакимов родился 27 июля 1992 года в Барде, учился в местной школе, а затем в колледже. Позже получал образование в Уфимском нефтяном техническом университете. Работал вахтовым методом, за трудовые заслуги получил памятный знак нефтяной компании ООО «БКЕ».

У мужчины остались двое детей и мать. Военный погиб в зоне СВО 17 марта 2024 года. Был рядовым, водителем мотострелкового взвода мотострелкового батальона.

Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159
#Военная операция на Украине#Пермь
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