От машины почти ничего не осталось. На трассе в Пермском крае погибли три человека

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Пермском крае на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский случилось смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла утром 2 марта около 10:50.
По предварительным данным. 73-летний водитель Suzuki Grand Vitara при совершении обгона столкнулся с автомобилем LADA Granta, которым управлял мужчина 1984 года рождения. В аварии погибли оба водителя, а также 63-летняя пассажирка LADA Granta. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.