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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В ДТП на трассе в Пермском крае погибли три человека

От машины почти ничего не осталось. На трассе в Пермском крае погибли три человека

2 апреля 2024, 09:33
Фото: МВД России по Пермскому краю

В ДТП на трассе в Пермском крае погибли три человека

Иномарка врезалась в отечественный автомобиль при совершении обгона.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский случилось смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла утром 2 марта около 10:50.

По предварительным данным. 73-летний водитель Suzuki Grand Vitara при совершении обгона столкнулся с автомобилем LADA Granta, которым управлял мужчина 1984 года рождения. В аварии погибли оба водителя, а также 63-летняя пассажирка LADA Granta. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Фото: МВД России по Пермскому краю
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#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
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