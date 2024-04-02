От машины почти ничего не осталось. На трассе в Пермском крае погибли три человека

По предварительным данным. 73-летний водитель Suzuki Grand Vitara при совершении обгона столкнулся с автомобилем LADA Granta, которым управлял мужчина 1984 года рождения. В аварии погибли оба водителя, а также 63-летняя пассажирка LADA Granta. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.