Ожидается ещё более тёплый день в Москве

«И сегодня будет ещё один такой жаркий день, возможно, даже ещё теплее. Будет побит очередной апрельский рекорд, который был установлен более полувека назад, в 1951 году, и составляет 17,4 °C. По нашим расчётам, температура поднимется до +23…+24 °C», — рассказал Старков.