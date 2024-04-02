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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ожидается ещё более тёплый день в Москве

2 апреля 2024, 09:48
Один из главных специалистов Gismeteo Леонид Старков рассказал в интервью RT, что в Москве сохраняется очень теплая погода. По его словам температура воздуха 1 апреля достигла рекордных значений.

«И сегодня будет ещё один такой жаркий день, возможно, даже ещё теплее. Будет побит очередной апрельский рекорд, который был установлен более полувека назад, в 1951 году, и составляет 17,4 °C. По нашим расчётам, температура поднимется до +23…+24 °C», — рассказал Старков.

Он также отметил, что в среду температура начнет снижаться, пишет RT.

«В сравнении с сегодняшними +23 °C, прогнозируется всего +15 °C. В четверг ожидается ещё большее понижение до +8…+10 °C», — добавил эксперт RT.

Метеоролог обратил внимание на то, что в первые выходные месяца температура вернется к норме.

«Ночью ожидаются слабые заморозки, днём будет около +5…+7 °C. Будут также осадки, включая дождь и мокрый снег», — заключил Старков.

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