Пермская синематека познакомит зрителей с редкой кинокартиной Сергея Эйзенштейна

Усилить погружение в биографию режиссёра поможет знакомство с «Да здравствует Мексика!» — картиной непростой судьбы, которую сам Эйзенштейн так и не завершил. Показ фильма состоится 7 апреля в 16:50 (2 зал). Фильм предоставлен «Пермской синематеке» киностудией «Мосфильм». «Да здравствует Мексика!» Эйзенштейн снимал в 1931-м во время путешествия по Мексике. Фильм был задуман как широкое полотно о жизни страны, показанной в разные эпохи, при различном социальном строе. Но задуманному не дано было осуществиться.