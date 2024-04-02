Пермская синематека познакомит зрителей с редкой кинокартиной Сергея Эйзенштейна

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
7 апреля состоится лекция и спецпоказ ленты «Да здравствует Мексика!» Сергея Эйзенштейна. С нее возобновят программу «Понимаем кино» — образовательного проекта «Пермской синематеки». Зрителям предложат отправиться на поиски и изучение малоизвестного наследия мастера.
Сергей Эйзенштейн — один из первопроходцев и классиков не только отечественного, но и мирового кинематографа. Синонимом советского кино мастер стал благодаря «Броненосцу „Потёмкину“», а позднее снятые «Александр Невский» и «Иван Грозный» только укрепили режиссёра на этом «кинематографическом Олимпе».
Лекция «В поисках Эйзенштейна» берёт за основу другой, менее популярный ракурс на творчество режиссёра. Исследование теневой стороны Эйзенштейна — это разговор об утерянных, запрещённых и перемонтированных материалах, набросках и работах режиссёра. А поможет в этом исследовании приглашённый эксперт Наталья Рябчикова — киновед, историк кино, преподаватель МШК и ВШЭ, автор книг и статей по истории кино, опубликованных в журналах «Киноведческие записки», «Искусство кино» и других.
«За четверть века режиссер смог завершить лишь шесть картин, четыре из которых уложились в пятилетие с 1925 по 1929 год. Незаконченные и только задуманные проекты, неопубликованные статьи и целые книги, лекции и рисунки, — наследие Эйзенштейна — континент, который мы продолжаем исследовать спустя десятилетия, и впереди ждет еще много открытий», — прокомментировала Наталья Рябчикова.
Лекция состоится 7 апреля в 15:00 во втором зале Кристалла (3 этаж). Участие — бесплатное, по предварительной регистрации.
Усилить погружение в биографию режиссёра поможет знакомство с «Да здравствует Мексика!» — картиной непростой судьбы, которую сам Эйзенштейн так и не завершил. Показ фильма состоится 7 апреля в 16:50 (2 зал). Фильм предоставлен «Пермской синематеке» киностудией «Мосфильм». «Да здравствует Мексика!» Эйзенштейн снимал в 1931-м во время путешествия по Мексике. Фильм был задуман как широкое полотно о жизни страны, показанной в разные эпохи, при различном социальном строе. Но задуманному не дано было осуществиться.
В 1932-м Эйзенштейн вынужденно вернулся в СССР, а отснятые же материалы, около 80 тысяч метров плёнки, — остались в США. Советские зрители увидели фильм только в 1979-м году, уже после смерти Эйзенштейна. Спустя 48 лет от съёмок итоговый вариант «Да здравствует Мексика!» смонтировал Григорий Александров, сорежиссёр Эйзенштейна. Он постарался воссоздать первоначальную к замыслам задумку фильма.