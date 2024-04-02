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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Пермяков выселили из квартиры за огромные долги, а затем дали новое жилье

Пермяков выселили из квартиры за долги, но конец этой истории вы никогда не угадаете

2 апреля 2024, 07:25
Фото: ideogram.ai

Пермяков выселили из квартиры за огромные долги, а затем дали новое жилье

Новое жилье, которое предоставили пенсионерам, меньше по площади.

В Перми выселили семью пенсионеров и их взрослого сына из двухкомнатной квартиры на улице Пушкарской. По данным пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю, семья жила в квартире, которая принадлежит городу.

Более 10 лет они не оплачивали коммунальные услуги, мешали жить соседям - в их квартире были тараканы и клопы. Соседи постоянно жаловались на неприятный запах гниющего мусора, который распространяется на весь подъезд.

В итоге мэрия решила выселить квартирантов, с ними через суд расторгли договор социального найма. Приставы приходили к квартире, но им никто не отрывал. Соседи говорили, что пенсионеры покидают жилье только ночью, а сын с ними не живет.

Позже срок для добровольного исполнения решения суда истек, двери в жилье пришлось вскрывать. Мужчина и женщина оказались внутри. Приставы увидели, что квартира была вся завалена мусором, санузел не работал, воду и газ отключили за неуплату, в комнаты даже не проникал свет.

По решению суда пенсионерам предоставили другое жилье по договору, но с меньшей площадью, при этом там были необходимые удобства.

#Коммунальный рай#Приставы#Пермь#Жкх#Судебные приставы
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