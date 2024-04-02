Пермяков выселили из квартиры за долги, но конец этой истории вы никогда не угадаете

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Перми выселили семью пенсионеров и их взрослого сына из двухкомнатной квартиры на улице Пушкарской. По данным пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю, семья жила в квартире, которая принадлежит городу.
Более 10 лет они не оплачивали коммунальные услуги, мешали жить соседям - в их квартире были тараканы и клопы. Соседи постоянно жаловались на неприятный запах гниющего мусора, который распространяется на весь подъезд.
В итоге мэрия решила выселить квартирантов, с ними через суд расторгли договор социального найма. Приставы приходили к квартире, но им никто не отрывал. Соседи говорили, что пенсионеры покидают жилье только ночью, а сын с ними не живет.
Позже срок для добровольного исполнения решения суда истек, двери в жилье пришлось вскрывать. Мужчина и женщина оказались внутри. Приставы увидели, что квартира была вся завалена мусором, санузел не работал, воду и газ отключили за неуплату, в комнаты даже не проникал свет.
По решению суда пенсионерам предоставили другое жилье по договору, но с меньшей площадью, при этом там были необходимые удобства.