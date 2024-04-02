Прокуратура через суд требует привести в порядок автобусные остановки в Кудымкаре

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Кудымкарская городская прокуратура через суд требует у местных властей привести в порядок остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Было проведено обследование остановочных пунктов, размещенных вдоль автомобильных дорог по муниципальному маршруту № 3 «Мирный–Кирзавод». Практически все они не оснащены информационными таблицами с указанием обязательных сведений, а именно: о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по маршруту, наименовании конечного остановочного пункта маршрута.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о приведении остановочных пунктов в нормативное состояние. Кудымкарский городской суд требования надзорного органа удовлетворил. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.