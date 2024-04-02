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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:33

Прокуратура через суд требует привести в порядок автобусные остановки в Кудымкаре

Прокуратура через суд требует привести в порядок автобусные остановки в Кудымкаре

2 апреля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Занимаются содержанием остановочных пунктов местные власти.

Кудымкарская городская прокуратура через суд требует у местных властей привести в порядок остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было проведено обследование остановочных пунктов, размещенных вдоль автомобильных дорог по муниципальному маршруту № 3 «Мирный–Кирзавод». Практически все они не оснащены информационными таблицами с указанием обязательных сведений, а именно: о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по маршруту, наименовании конечного остановочного пункта маршрута.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о приведении остановочных пунктов в нормативное состояние. Кудымкарский городской суд требования надзорного органа удовлетворил. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

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#Суд#Прокуратура#Остановки#Кудымкар#Транспорт
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