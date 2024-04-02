Прокуратура через суд требует привести в порядок автобусные остановки в Кудымкаре

Было проведено обследование остановочных пунктов, размещенных вдоль автомобильных дорог по муниципальному маршруту № 3 «Мирный–Кирзавод». Практически все они не оснащены информационными таблицами с указанием обязательных сведений, а именно: о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по маршруту, наименовании конечного остановочного пункта маршрута.