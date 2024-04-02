Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Прикамье

Авария произошла сегодня утром, 2 апреля, на 9 километре трассы. В пресс-службе полиции Прикамья сообщали, что 73-летний водитель иномарки при обгоне столкнулся с автомобилем LADA Granta, за рулем которого был 76-летний мужчина. В итоге в ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка «Лады».