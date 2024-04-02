Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Прикамье

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Прокуратура Ординского района взяла на контроль процессуальную проверку по факту смертельного ДТП на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский. Надзорное ведомство даст правовую оценку законности процессуального решения, принятого правоохранительными органами, сообщается в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры.
Авария произошла сегодня утром, 2 апреля, на 9 километре трассы. В пресс-службе полиции Прикамья сообщали, что 73-летний водитель иномарки при обгоне столкнулся с автомобилем LADA Granta, за рулем которого был 76-летний мужчина. В итоге в ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка «Лады».