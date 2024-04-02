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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Пермском крае

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Прикамье

2 апреля 2024, 12:55
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Пермском крае

Авария случилась сегодня утром.
Сюжет
Дтп

Прокуратура Ординского района взяла на контроль процессуальную проверку по факту смертельного ДТП на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский. Надзорное ведомство даст правовую оценку законности процессуального решения, принятого правоохранительными органами, сообщается в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры.

Авария произошла сегодня утром, 2 апреля, на 9 километре трассы. В пресс-службе полиции Прикамья сообщали, что 73-летний водитель иномарки при обгоне столкнулся с автомобилем LADA Granta, за рулем которого был 76-летний мужчина. В итоге в ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка «Лады».

От машины почти ничего не осталось. На трассе в Пермском крае погибли три человека
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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Прокуратура#Смертельное дтп
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