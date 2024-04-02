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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Прокурор из Перми лишился должности из-за жены-замглавы администрации

Прокурор из Перми лишился должности из-за жены-замглавы администрации

2 апреля 2024, 10:26
Фото: properm.ru
Возможен конфликт интересов.

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев оставит занимаемую должность. По данным ura.ru такое решение связано с возможным конфликтом интересов.

Супруга прокурора, Екатерина Мальцева, занимает пост замглавы администрации Перми.

Сейчас Мальцев находится в отпуске. Руководство прокуратуры подыскивает ему новую должность в рамках системы, сообщает издание.

Мальцев возглавил отдел по обеспечению участия прокуратуры в судах с начала 2024 года. В начале года Екатерина Мальцева была назначена на пост без приставки «и.о.».

Журналист Properm.ru попросил в пресс-службе прокуратуры уточнить информацию.

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