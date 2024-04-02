Прокурор из Перми лишился должности из-за жены-замглавы администрации

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев оставит занимаемую должность. По данным ura.ru такое решение связано с возможным конфликтом интересов.
Супруга прокурора, Екатерина Мальцева, занимает пост замглавы администрации Перми.
Сейчас Мальцев находится в отпуске. Руководство прокуратуры подыскивает ему новую должность в рамках системы, сообщает издание.
Мальцев возглавил отдел по обеспечению участия прокуратуры в судах с начала 2024 года. В начале года Екатерина Мальцева была назначена на пост без приставки «и.о.».
Журналист Properm.ru попросил в пресс-службе прокуратуры уточнить информацию.