Радиоведущий Стиллавин рассказал об опасной шутке над пермским авторитетом

Радиоведущий рассказал, что не стендапер, не привык шутить на заданную тему. В 90-е годы Стиллавин прилетел в Пермь в гости к местной криминальной группировке. В зале, где их встречали, сидели много бритых людей. Самый главный из них сидел спиной к Стиллавину.