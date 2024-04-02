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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Радиоведущий Стиллавин рассказал об опасной шутке над пермским авторитетом

Радиоведущий Стиллавин рассказал об опасной шутке над пермским авторитетом

2 апреля 2024, 08:37
Фото: соцсети Стиллавина
Ведущий пошутил над прической пермяка.

Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин рассказал о том, как опасно пошутил над криминальным авторитетом в Перми. На рассказ Стиллавина в эфире программы «Наблюдатель» обратило внимание издание Perm.aif.ru.

Радиоведущий рассказал, что не стендапер, не привык шутить на заданную тему. В 90-е годы Стиллавин прилетел в Пермь в гости к местной криминальной группировке. В зале, где их встречали, сидели много бритых людей. Самый главный из них сидел спиной к Стиллавину.

«У него такой фактурный лысый череп — типичный для людей без шеи. Я к нему подхожу, беру за голову, тру её и говорю: „Привет, кожаная башка!“», — отметил Стиллавин.

После этого все вокруг напряглись, но неожиданно криминальный авторитет засмеялся — это разрядило обстановку.

«Они радовались за нас, что мы живы остались. Конечно, с такими людьми так нельзя себя вести, но я тогда этого не знал. Слава богу, что „кожаная башка“ оказался человеком с чувством юмора», — подытожил радиоведущий.
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#Пермь#Шутка#Программа#Звезды#Юмор
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