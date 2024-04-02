Разработка американских ученых поможет победить смертельный рак мозга

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработают новую технологию, получившую название «тканевый GPS». Они получили более 30 млн долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения на руководство проектом клеточной терапии нейровоспаления и нейродегенерации.
Проектом по созданию «тканевого GPS» руководил директор Института клеточного дизайна Калифорнийского университета в Сан-Франциско Уэнделл Лим, доктора медицинских наук Скотт Замвил, Хидехо Окада, Дин Шеппард, а также разработчик системы Анна Молофски. Финансирование позволит им в течение пяти лет изучать эффективность созданной системы.
Человеческий мозг окутан защитным барьером и содержит тысячи разных типов клеток, поэтому сложно доставить действующие вещества лекарств точно к очагу заболевания, например, раковым клеткам. В будущем технология американских ученых позволит лечить такие неврологические заболевания, как рак мозга, глиобластома, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. Как сообщили в пресс-службе Калифорнийского университета, «тканевый GPS» использует сконструированные Т-клетки иммунной системы, чтобы направить лечение непосредственно к участкам мозга, пораженным заболеванием. Они передают противовоспалительные или противораковые молекулы только после прибытия к «пункту назначения».
Система «тканевого GPS» показала эффективность на практике: в раннем эксперименте сконструированные Т-клетки обнаружили и вылечили глиобластому у лабораторных мышей. Открытие ученых Калифорнийского университета дает иммунным клеткам возможность проходить через молекулярные ворота, из которых состоит гематоэнцефалический барьер. При таком серьезном подходе есть надежда на избавление пациентов от множества неприятных и опасных побочных эффектов, возникающих при других методах лечения.
Уэнделл Лим рассказал, что ученым сложно понять, как использовать уже существующие способы лечения нейровоспалительных процессов или болезни Альцгеймера. А «тканевый GPS» обеспечит максимально возможный эффект лечения в нужных участках мозга и облегчит борьбу со сложными заболеваниями.
Исследователи намерены проверить эффективность разработки в лечении опухолей головного мозга, неройвоспаления и нейродегенерации. Также ученые оценят способность «тканевого GPS» достигать других органов, к примеру, легких.