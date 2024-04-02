Разработка американских ученых поможет победить смертельный рак мозга

Человеческий мозг окутан защитным барьером и содержит тысячи разных типов клеток, поэтому сложно доставить действующие вещества лекарств точно к очагу заболевания, например, раковым клеткам. В будущем технология американских ученых позволит лечить такие неврологические заболевания, как рак мозга, глиобластома, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. Как сообщили в пресс-службе Калифорнийского университета, «тканевый GPS» использует сконструированные Т-клетки иммунной системы, чтобы направить лечение непосредственно к участкам мозга, пораженным заболеванием. Они передают противовоспалительные или противораковые молекулы только после прибытия к «пункту назначения».