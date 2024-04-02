РЭО: С 1 апреля в России проводится акция по сбору электроники «ЭлектроВесна»

РЭО призывает российских граждан принять участие в акции «ЭлектроВесна-2024» и освободить шкафы и антресоли от ненужной бытовой техники и проводов, пишет vostokmedia.com. Организаторы акцентируют внимание на том, как важно направлять на переработку электронные сигареты и батарейки. Дело в том, что такие отходы содержат элементы, являющиеся опасными для экологии и в то же время полезными для промышленных целей. Такие материалы сложно добывать и производить. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что данный вид отходов необходимо возвращать в производственный цикл. Это согласуется с принципами построения циркулярной экономики в России и способствует сокращению отходов.