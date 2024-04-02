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Updated Сегодня, 11:32

РЭО: С 1 апреля в России проводится акция по сбору электроники «ЭлектроВесна»

РЭО: С 1 апреля в России проводится акция по сбору электроники «ЭлектроВесна»

2 апреля 2024, 11:32
Фото: 1MI
В рамках акции по сбору электроники «ЭлектроВесна-2024» на территории России было организовано более 9000 регулярных пунктов сбора батареек, электронных сигарет и техники. Акция проводится во всех регионах страны с 1 апреля при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

РЭО призывает российских граждан принять участие в акции «ЭлектроВесна-2024» и освободить шкафы и антресоли от ненужной бытовой техники и проводов, пишет vostokmedia.com. Организаторы акцентируют внимание на том, как важно направлять на переработку электронные сигареты и батарейки. Дело в том, что такие отходы содержат элементы, являющиеся опасными для экологии и в то же время полезными для промышленных целей. Такие материалы сложно добывать и производить. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что данный вид отходов необходимо возвращать в производственный цикл. Это согласуется с принципами построения циркулярной экономики в России и способствует сокращению отходов.

Точки приема электроники можно найти на карте «Уберу» на сайте компании и в мобильном приложении. На протяжении месяца пункты сбора будут отмечены специальным знаком. Также на сайте, на специальной странице, будет публиковаться полезная информация об акции. В течение апреля она будет регулярно обновляться.

Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил, что формирование сети пунктов приема батареек и электронных отходов в России осуществляется благодаря различным организациям, от компаний-переработчиков и заготовителей до инициатив магазинов и общественных объединений. Карелов подчеркнул, что из года в год растет количество экологических пунктов, в которых принимаются отходы, которые невозможно раздельно собирать на контейнерных площадках. И задача РЭО заключается в том, чтобы направить внимание граждан на инфраструктуру, дополняющую раздельный сбор мусора во дворах.

Отметим, что приложение Uberu можно скачать из любого магазина приложений: App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Обратную связь по поводу работы приложения можно направить в РЭО через Telegram-канал компании.

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