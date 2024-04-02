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РЭО: Вывоз мусора в Дагестане контролируется федеральным центром

РЭО: Вывоз мусора в Дагестане контролируется федеральным центром

2 апреля 2024, 18:16
Проблема с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Республике Дагестан сейчас контролируется федеральным центром. Сложности с вывозом мусора наблюдались на фоне проведения профилактических мероприятий начиная с 29 марта.

Как сообщает 56orb.ru, к четвергу эта проблема в Махачкале должна решиться, будет организована ритмичная работа регоператора по вывозу отходов. Чтобы координировать эту работу и объективно оценить масштаб проблемы, в столицу республики прибудут представители публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

По словам сотрудников пресс-службы ППК «РЭО», представители компании направляются в регион, чтобы дать экспертную оценку качеству предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО горожанам и вести наблюдение за процессом стабилизации работы регионального оператора. Сейчас ситуация с вывозом мусора взята под контроль.

Российский экологический оператор занимается мониторингом публикаций в СМИ и постов в соцсетях, чтобы отследить новые жалобы на вывоз отходов, а также анализирует сообщения в системе «РЭО Радар».

Стоит напомнить, что приоритетной деятельностью ППК «РЭО» является формирование комплексной системы обращения с ТКО во всех российских регионах. Как указано в национальном проекте «Экология», данные меры помогут уменьшить объемы захоронения мусора и, таким образом, минимизировать экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% объема отходов и сокращения вывозимого на свалки мусора вдвое. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.

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