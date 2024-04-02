РЭО: Вывоз мусора в Дагестане контролируется федеральным центром

Стоит напомнить, что приоритетной деятельностью ППК «РЭО» является формирование комплексной системы обращения с ТКО во всех российских регионах. Как указано в национальном проекте «Экология», данные меры помогут уменьшить объемы захоронения мусора и, таким образом, минимизировать экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% объема отходов и сокращения вывозимого на свалки мусора вдвое. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.