Сотрудник Пермской таможни попался на хищении 21 тысячи рублей

Пермяк, занимая должность оперуполномоченного Пермской таможни, в период со 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей и используя свое служебное положение, похитил путем обмана 21 тыс. рублей принадлежащие Пермской таможне.