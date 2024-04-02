properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Сотрудник Пермской таможни попался на хищении 21 тысячи рублей

Сотрудник Пермской таможни попался на хищении 21 тысячи рублей

2 апреля 2024, 08:52
Фото: properm.ru
Таможенника обвинили в мошенничестве.

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Пермской таможни. Таможенника обвиняют в мошенничестве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Пермяк, занимая должность оперуполномоченного Пермской таможни, в период со 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей и используя свое служебное положение, похитил путем обмана 21 тыс. рублей принадлежащие Пермской таможне.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Пермь#Таможня#Пермская таможня#Су скр
Подпишитесь
Волонтёры-школьники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении
Сегодня, 09:38
Татарстан впервые атаковали БПЛА. Эксперт раскрыл, долетят ли беспилотники до Перми
Сегодня, 06:37
В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города
Сегодня, 03:24
В Перми заметили дымку над городом. Синоптики раскрыли, из-за чего она появилась
Сегодня, 04:38
Омбудсмен раскрыл, почему в Перми не появляется новый приют для бездомных
Сегодня, 07:57
От машины почти ничего не осталось. На трассе в Пермском крае погибли три человека
Сегодня, 09:33
"