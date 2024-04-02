Сотрудник Пермской таможни попался на хищении 21 тысячи рублей

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Пермской таможни. Таможенника обвиняют в мошенничестве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Пермяк, занимая должность оперуполномоченного Пермской таможни, в период со 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей и используя свое служебное положение, похитил путем обмана 21 тыс. рублей принадлежащие Пермской таможне.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.