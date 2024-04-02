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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:03

Сувенирная артель из Владимира выпустит «блокнот приключений» по Перми

Сувенирная артель из Владимира выпустит «блокнот приключений» по Перми

2 апреля 2024, 16:02
Фото: ВКонтакте/ГЛОБУС
Пока готова лишь половина блокнота, составленного с учетом «народных идей».
Сюжет
Туризм

Сувенирная артель из Владимира «Дядя Миша» выпустит «блокнот приключений» по Перми. Это специальный блокнот для туристов, в котором будут собраны разные задания для изучения города, сообщает ИА «Текст».

Подобные издания, содержащие юмористические квесты, артель «Дядя Миша» выпустила про 15 российских городов. В миниатюрных книжках в виде комиксов рассказывается о самых значимых достопримечательностях и интересных фактах о городе. Авторы проекта отмечают, что можно писать на страницах блокнота, а также вклеивать туда фотографии.

На данный момент отрисована половина страниц будущего путеводителя. Какие задания войдут в «блокнот приключений» по Перми, пока не разглашается. При формировании материалов квестбука использовалась «народные идеи»: Дом с фигурами, Утиное болото, музей-бункер РВСН в Звёздном и другие.

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#Пермь#Туризм#Внутренний туризм#Издание#Региональный туризм#Квест
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