Сувенирная артель из Владимира выпустит «блокнот приключений» по Перми

Подобные издания, содержащие юмористические квесты, артель «Дядя Миша» выпустила про 15 российских городов. В миниатюрных книжках в виде комиксов рассказывается о самых значимых достопримечательностях и интересных фактах о городе. Авторы проекта отмечают, что можно писать на страницах блокнота, а также вклеивать туда фотографии.