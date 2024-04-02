Татарстан впервые атаковали БПЛА. Эксперт раскрыл, долетят ли беспилотники до Перми

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
2 апреля Татарстан впервые с начала СВО атаковали беспилотники, утверждают местные власти. Расстояние от Татарстана до границы с Украиной около 1,2 тыс. км. Расстояние до Перми — около 1,7 тыс. км.
Сооснователь конструкторского бюро «Валькирия» по сборке БПЛА для СВО Дмитрий Раевский пояснил Properm.ru, что пермякам не стоит бояться атаки БПЛА с территории Украины — этого однозначно не будет.
По его словам, наибольшую дальность имеет беспилотник «Шахид», который может пролететь 1,5 тыс. км, если в нем нет полезной нагрузки: «А так не больше 1 000 км. Украинские беспилотники летят где-то на 700 км, поэтому до Перми они не долетят ни в коем случае», — отметил Раевский.