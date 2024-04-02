Татарстан впервые атаковали БПЛА. Эксперт раскрыл, долетят ли беспилотники до Перми

По его словам, наибольшую дальность имеет беспилотник «Шахид», который может пролететь 1,5 тыс. км, если в нем нет полезной нагрузки: «А так не больше 1 000 км. Украинские беспилотники летят где-то на 700 км, поэтому до Перми они не долетят ни в коем случае», — отметил Раевский.