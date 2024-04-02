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Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники

Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники. Взрыв попал на видео

2 апреля 2024, 05:55

Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники

Есть пострадавшие.

Татарстан 2 апреля атаковали беспилотники. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщает, что утром на предприятие в Нижнекамске прилетели дроны, серьезных разрушений нет, технологический процесс не нарушен.

При этом в Елабуге есть пострадавшие из-за разрушения помещения после атаки. Telegram-канал особой экономической зоны «Алабуга», где атаковали общежитие сегодня утром, утверждает, что прилетевшие беспилотники якобы были оснащены оборудованием стран НАТО. В ОЭЗ «Алабуга» отмечают, что два дрона атаковали общежитие 2 апреля в 5:45.

В ЕДДС уточняют, что пять человек получили легкие ранения во время атаки БПЛА в Татарстане.

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#Видео#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники#Татарстан
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