Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники. Взрыв попал на видео

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:58
Татарстан 2 апреля атаковали беспилотники. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщает, что утром на предприятие в Нижнекамске прилетели дроны, серьезных разрушений нет, технологический процесс не нарушен.
При этом в Елабуге есть пострадавшие из-за разрушения помещения после атаки. Telegram-канал особой экономической зоны «Алабуга», где атаковали общежитие сегодня утром, утверждает, что прилетевшие беспилотники якобы были оснащены оборудованием стран НАТО. В ОЭЗ «Алабуга» отмечают, что два дрона атаковали общежитие 2 апреля в 5:45.
В ЕДДС уточняют, что пять человек получили легкие ранения во время атаки БПЛА в Татарстане.