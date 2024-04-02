Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники. Взрыв попал на видео

При этом в Елабуге есть пострадавшие из-за разрушения помещения после атаки. Telegram-канал особой экономической зоны «Алабуга», где атаковали общежитие сегодня утром, утверждает, что прилетевшие беспилотники якобы были оснащены оборудованием стран НАТО. В ОЭЗ «Алабуга» отмечают, что два дрона атаковали общежитие 2 апреля в 5:45.