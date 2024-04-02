Участок на Встречной останется в ООПТ «Черняевский лес»

На самом деле, никакой природоохранной ценности не утрачено. И комиссия из 11 ученых, профессоров, докторов и кандидатов биологических, географических и даже экономических наук это подтвердила. В их заключении (Заключение экспертного совета по заповедному делу) говорится, что подход администрации Перми абсурден: «Земельный участок по ул. Встречной входит в единый массив ООПТ, его изъятие неизбежно влечет негативные последствия». Среди этих последствий: снижение биологического разнообразия, исчезновение редких и ценных объектов растительного и животного мира; снижение устойчивости экосистем Черняевского леса, поскольку данная территория является «буферной», переходной от города к лесу, защищает лес. Увеличится рекреационная нагрузка на весь лес, усилится разрушительное антропогенное воздействие на природные комплексы.