Участок на Встречной останется в ООПТ «Черняевский лес»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
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Сегодня, 2 апреля, Пермский краевой суд под председательством судьи Ирины Юрченко удовлетворил административный иск о признании недействующим решения Пермской городской думы, которое предусматривает исключение из особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» 5,3 га земли на улице Встречная. Представитель прокуратуры Пермского края требования иска поддержал.
Напомним, истцом по делу являлась Вера Сединина, бывший начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Экологи судились с думой Перми по поводу вывода из состава ООПТ 5 га леса. Согласно новой схеме границ ООПТ 5 га леса по ул. Встречной, 33 выведены из ООПТ, а взамен в ООПТ включены 20 га в долине реки Мулянки. Вывод осуществляется якобы потому, что утрачена природоохранная, научная, эстетическая и другие ценности территории.
На самом деле, никакой природоохранной ценности не утрачено. И комиссия из 11 ученых, профессоров, докторов и кандидатов биологических, географических и даже экономических наук это подтвердила. В их заключении (Заключение экспертного совета по заповедному делу) говорится, что подход администрации Перми абсурден: «Земельный участок по ул. Встречной входит в единый массив ООПТ, его изъятие неизбежно влечет негативные последствия». Среди этих последствий: снижение биологического разнообразия, исчезновение редких и ценных объектов растительного и животного мира; снижение устойчивости экосистем Черняевского леса, поскольку данная территория является «буферной», переходной от города к лесу, защищает лес. Увеличится рекреационная нагрузка на весь лес, усилится разрушительное антропогенное воздействие на природные комплексы.