В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города

В Перми начался сезон электросамокатов. 1 апреля в краевой столице возобновил работу первый из двух сервисов — Whoosh. При этом самокатов в центре города нет, ранее администрация Перми и депутаты одобрили изменения, по которым парковать самокаты в центре города, а также еще на 38 улицах можно только на велопарковках. При этом велопарковок в центре на муниципальной земле не предусмотрено.