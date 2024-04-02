В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Перми начался сезон электросамокатов. 1 апреля в краевой столице возобновил работу первый из двух сервисов — Whoosh. При этом самокатов в центре города нет, ранее администрация Перми и депутаты одобрили изменения, по которым парковать самокаты в центре города, а также еще на 38 улицах можно только на велопарковках. При этом велопарковок в центре на муниципальной земле не предусмотрено.
В Whoosh отмечают, что пытаются оспорить принятое решение. Параллельно компания ведет работу по организацию парковок на частных территориях в центре города. Сервис кикшеринга призывает пермяков высказываться о запрете от чиновников, писать городским и краевым властям.