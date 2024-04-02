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Published Сегодня, 03:24

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Updated Сегодня, 03:26

В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города

В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города

2 апреля 2024, 03:24
Фото: 1MI
Whoosh пытается через прокуратуру отменить ограничения для самокатов.

В Перми начался сезон электросамокатов. 1 апреля в краевой столице возобновил работу первый из двух сервисов — Whoosh. При этом самокатов в центре города нет, ранее администрация Перми и депутаты одобрили изменения, по которым парковать самокаты в центре города, а также еще на 38 улицах можно только на велопарковках. При этом велопарковок в центре на муниципальной земле не предусмотрено.

В Whoosh отмечают, что пытаются оспорить принятое решение. Параллельно компания ведет работу по организацию парковок на частных территориях в центре города. Сервис кикшеринга призывает пермяков высказываться о запрете от чиновников, писать городским и краевым властям.

Фото: properm.ru
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#Пермь#Благоустройство#Благоустройство города#Электросамокаты#Самокаты#Whoosh#Urent
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