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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Слева — актер Артем, справа — Владимир Жириновский в юности

В Перми ищут актера на роль Жириновского

2 апреля 2024, 12:57
Фото: соцсети Олега Постникова / сайт ЛДПР
Слева — актер Артем, справа — Владимир Жириновский в юности
В фильме в основном Жириновскому 48-50 лет, но будут кадры из его молодости.
Сюжет
Лдпр

Лидер местного отделения ЛДПР Олег Постников объявил, что в ближайшее время начнется производство художественного фильма о создателе ЛДПР, Владимире Вольфовиче Жириновском. Режиссер киноленты — Александр Баранов.

Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. По словам Постникова, он знает в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством. «Мы все с нетерпением ждем начала съемок и уверены, что фильм вдохновит многих, показав непростой путь основателя ЛДПР и влияние его деятельности на историю нашей страны», — написал Олег Постников.

Первые фотографии и портфолио, которые прислали пермскому лидеру ЛДПР, оказались не с Урала. Олег Постников выбрал, на его взгляд, наиболее подходящего кандидата — Артема из Ростова. Парень с пяти лет занимается вокалом, музыкой, актерским мастерством, спортом.

Олег Постников продолжает кастинг, обещает непременно передать материалы режиссеру Александру Баранову. «Надеюсь, что материалов хватит не только на фильм, но и на сериал и даже мюзикл», — пишет он.

В фильме в основном Жириновскому 48-50 лет, но будут кадры из его молодости, Артем внешне похож на молодого Жириновского.

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#Лдпр#Жириновский#Кино#Владимир жириновский#Съемки#Олег постников#Съемки фильма#Кастинг
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