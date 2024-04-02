В Перми ищут актера на роль Жириновского

Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. По словам Постникова, он знает в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством. «Мы все с нетерпением ждем начала съемок и уверены, что фильм вдохновит многих, показав непростой путь основателя ЛДПР и влияние его деятельности на историю нашей страны», — написал Олег Постников.