В Перми ищут актера на роль Жириновского

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Лидер местного отделения ЛДПР Олег Постников объявил, что в ближайшее время начнется производство художественного фильма о создателе ЛДПР, Владимире Вольфовиче Жириновском. Режиссер киноленты — Александр Баранов.
Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. По словам Постникова, он знает в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством. «Мы все с нетерпением ждем начала съемок и уверены, что фильм вдохновит многих, показав непростой путь основателя ЛДПР и влияние его деятельности на историю нашей страны», — написал Олег Постников.
Первые фотографии и портфолио, которые прислали пермскому лидеру ЛДПР, оказались не с Урала. Олег Постников выбрал, на его взгляд, наиболее подходящего кандидата — Артема из Ростова. Парень с пяти лет занимается вокалом, музыкой, актерским мастерством, спортом.
Олег Постников продолжает кастинг, обещает непременно передать материалы режиссеру Александру Баранову. «Надеюсь, что материалов хватит не только на фильм, но и на сериал и даже мюзикл», — пишет он.
В фильме в основном Жириновскому 48-50 лет, но будут кадры из его молодости, Артем внешне похож на молодого Жириновского.