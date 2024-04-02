В Перми ищут перевозчика компенсационного маршрута №72 «Планета-ЦУМ»

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Планируется, что автобусный маршрут №72 начнёт работу в мае этого года. Его введут на период прекращения трамвайного движения в Индустриальном районе из-за реконструкции путепровода на улице Карпинского, отмечают в мэрии Перми.
Объявлена закупка на обслуживание автобусного маршрута №72 «Планета — ЦУМ», который будет работать на период прекращения трамвайного движения. Планируется, что он начнёт работу в мае этого года.
Автобусы будут следовать по Шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Ленина. Маршрут должен будет обслуживаться 12 автобусами большого класса.
В департаменте транспорта также уточняют, что подробная трасса следования и дата начала работы будет сообщена дополнительно.
Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Сейчас здесь курсируют маршруты автобусов № 3, 4, 36, 36К, 59, 59К, а также трамваи № 11 и 12. Трамвайное движение на время реконструкции между Балатово и центром остановится полностью, а автобусы пустят в объезд.