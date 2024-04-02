В Перми ищут перевозчика компенсационного маршрута №72 «Планета-ЦУМ»

Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Сейчас здесь курсируют маршруты автобусов № 3, 4, 36, 36К, 59, 59К, а также трамваи № 11 и 12. Трамвайное движение на время реконструкции между Балатово и центром остановится полностью, а автобусы пустят в объезд.