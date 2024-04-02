В Перми «изуродовали» ивы на улице Патриса Лумумбы. Экологи бьют тревогу

По словам общественницы, за последние годы микрорайон «Городские горки» потерял сотни деревьев при постройке телевышки, десятки в сквере на Гайдара, 12б — из-за строительства спортивного центра, полностью вырублен небольшой скверик у Пермской ярмарки для ЖК Space, половина кедров и десятки деревьев утрачены при реконструкции улицы Макаренко. А в ближайшее время тут готовятся комплексное развитие территории (КРТ) и плотная застройка, которая неминуемо повлечёт новые потери деревьев.



Экологи предлагают управлению по экологии администрации Перми собрать рабочую встречу по стратегии озеленения микрорайона Городские горки. В связи с проведенными и грядущими массовыми сносами, а также существенным количеством ввода нового жилья, необходимы комплексные меры, чтобы не произошло ухудшения состояния окружающей среды для старых и новых жителей.