В Перми «изуродовали» ивы на улице Патриса Лумумбы. Экологи бьют тревогу

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По словам экозащитницы Надежды Баглей, на улице Патриса Лумумбы в Перми благоустроители устроили слишком «жёсткий топпинг» ив. Часть деревьев обрезана под столб, часть пока цела. Такая обрезка существенно ухудшает здоровье дерева, укорачивает срок его жизни, заявляет активистка.
Деревья обрезают управляющие компании. Подрядчики заявляют, что ива «отрастет». «Но они правы только частично, — поясняет экозащитница. — Ивы от такого не умирают. Быстро не умирают. Но с такими воротами для инфекций их время сочтено».
По словам экологов, чтобы деревья были здоровыми, крепкими и безопасными — за ними нужно ухаживать. Управляющие компании должны подкармливать, поливать, мульчировать прикорневой круг дерева. Они должны делать санитарную обрезку, убирая сухие ветки, сохраняя скелетные ветви и убирая не более 20% ветвей за раз.
«То, что сделано — это махровый непрофессионализм. Не удивлюсь, если исполнители даже не слышали о том, что бывают разные типы обрезки. Теперь эти деревья будут болеть и медленно умирать. И, кстати, ветки, которые вырастут на этих обрубках будут гораздо более подвержены обламыванию. То есть и со стороны безопасности — это неверное решение», — пояснила Надежда Баглей.
По словам общественницы, за последние годы микрорайон «Городские горки» потерял сотни деревьев при постройке телевышки, десятки в сквере на Гайдара, 12б — из-за строительства спортивного центра, полностью вырублен небольшой скверик у Пермской ярмарки для ЖК Space, половина кедров и десятки деревьев утрачены при реконструкции улицы Макаренко. А в ближайшее время тут готовятся комплексное развитие территории (КРТ) и плотная застройка, которая неминуемо повлечёт новые потери деревьев.
Экологи предлагают управлению по экологии администрации Перми собрать рабочую встречу по стратегии озеленения микрорайона Городские горки. В связи с проведенными и грядущими массовыми сносами, а также существенным количеством ввода нового жилья, необходимы комплексные меры, чтобы не произошло ухудшения состояния окружающей среды для старых и новых жителей.
«Кроме новых компенсирующих посадок, поддерживающих зелёный каркас города, необходимы мероприятия по уходу и реабилитации взрослых деревьев, чтобы они продержались до того, как компенсационные посадки поднимутся», — подчеркнула Надежда Баглей.
Стратегия озеленения должна охватывать не только муниципальные территории, но и дворовые территории, территорию телевышки (на которой жителям обещали высадить парк), а также зону КРТ, которая существенно изменит баланс отношения площади зеленых насаждений общего пользования к количеству жителей, уверены экоактивисты.