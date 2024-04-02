properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Перми перекроют участок улицы Запорожской более чем на две недели

В Перми перекроют участок улицы Запорожской более чем на две недели

2 апреля 2024, 12:13
Фото: 1MI
Здесь будут вестись работы на сетях водоснабжения.

На ул. Запорожской в Перми планируется временно запретить движение всех видов транспорта по участку рядом с ЖК «Авиатор». Ограничение вводится на более чем на две недели, сообщают в краевом минтрансе.

Движение на участке от дома № 1/1 до ул. Чукотской будет ограничено на период с 00:00 часов 6 апреля до 00:00 часов 22 апреля. В это время здесь запланированы работы по укладке сети водоснабжения для подключения строящегося дома на ул. Старцева, 143. Работы выполнит пермская компания ООО «ТехСтрой».

Читайте также:
В центре Перми для движения будет перекрываться улицаВ Прикамье из-за обильного снегопада ограничат движение по ряду дорогВласти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки
#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Ограничение
Подпишитесь
Высокопоставленная чиновница Росприроднадзора РФ обжаловала свой арест в Перми
Сегодня, 12:28
Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане выросло
Сегодня, 10:58
Прокурор из Перми лишился должности из-за жены-замглавы администрации
Сегодня, 10:26
В Перми «изуродовали» ивы на улице Патриса Лумумбы. Экологи бьют тревогу
Сегодня, 10:22
Пасха в 2024 году: как пермякам поститься и отмечать праздник
Сегодня, 10:18
В Прикамье сегодня ожидаются первые грозы
Сегодня, 10:11
"