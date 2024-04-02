В Перми перекроют участок улицы Запорожской более чем на две недели

Движение на участке от дома № 1/1 до ул. Чукотской будет ограничено на период с 00:00 часов 6 апреля до 00:00 часов 22 апреля. В это время здесь запланированы работы по укладке сети водоснабжения для подключения строящегося дома на ул. Старцева, 143. Работы выполнит пермская компания ООО «ТехСтрой».