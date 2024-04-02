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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:41

В Перми из-за тропического воздуха над городом образовалась дымка

В Перми заметили дымку над городом. Синоптики раскрыли, из-за чего она появилась

2 апреля 2024, 04:38
Фото: properm.ru

В Перми из-за тропического воздуха над городом образовалась дымка

Благодаря тропическому воздуху в Перми ожидаются температурные рекорды.

Пермяки заметили дымку над городом. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что этот факт указывает на то, что регион накрыла тропическая воздушная масса. Она распространяется из Северной Африки, поэтому в воздухе наблюдается много пыли, которая формирует дымку.

Синоптики говорят о том, что над Кировской областью наблюдаются прояснения, они в течение дня окажутся на севере Прикамья, что приведет к потеплению. В краевой столице сегодня можно ожидать прогрева воздуха до +12˚.

Ранее специалисты отмечали, что апрель в Перми может стать самым теплым с 2012 года благодаря тропическому воздуху со стороны Сахары.

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#Пермь#Погода
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