В Перми заметили дымку над городом. Синоптики раскрыли, из-за чего она появилась

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Пермяки заметили дымку над городом. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что этот факт указывает на то, что регион накрыла тропическая воздушная масса. Она распространяется из Северной Африки, поэтому в воздухе наблюдается много пыли, которая формирует дымку.
Синоптики говорят о том, что над Кировской областью наблюдаются прояснения, они в течение дня окажутся на севере Прикамья, что приведет к потеплению. В краевой столице сегодня можно ожидать прогрева воздуха до +12˚.
Ранее специалисты отмечали, что апрель в Перми может стать самым теплым с 2012 года благодаря тропическому воздуху со стороны Сахары.