В Пермском крае будет самый теплый апрель за 12 лет благодаря воздуху с Сахары

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Нынешний апрель в Перми и южной части Пермского края может стать самым теплым с 2012 года. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, месяц начнется с выноса тропического воздуха на Европейскую территорию России со стороны Сахары. Из-за этого ожидается серия температурных рекордов.
Тропический воздух доберется и до Прикамья, первые пять дней апреля будут очень теплыми. 3 апреля температура увеличится до +15…+17˚. Однако такое раннее тепло стабильным не будет, к концу недели прогнозируется существенное похолодание. Волна тепла закончится 5 апреля, в ночь на 6 апреля прогнозируется серьезно арктическое вторжение, снегопады, ночью похолодает до -10…-12˚. Днем температура будет близка к 0˚. Оставшийся месяц температура будет около нормы или немного выше.
Синоптики отмечают, что в апреле можно ждать формирования пиков половодья из-за мощного, но непродолжительного потепления, а затем похолодания. Половодье начнется в конце недели на малых реках южной и центральной части Прикамья. Пики прогнозируются во второй декаде апреля, уровень воды существенно ниже средних многолетних значений.