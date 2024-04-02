В Пермском крае будет самый теплый апрель за 12 лет благодаря воздуху с Сахары

Тропический воздух доберется и до Прикамья, первые пять дней апреля будут очень теплыми. 3 апреля температура увеличится до +15…+17˚. Однако такое раннее тепло стабильным не будет, к концу недели прогнозируется существенное похолодание. Волна тепла закончится 5 апреля, в ночь на 6 апреля прогнозируется серьезно арктическое вторжение, снегопады, ночью похолодает до -10…-12˚. Днем температура будет близка к 0˚. Оставшийся месяц температура будет около нормы или немного выше.