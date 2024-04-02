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В Прикамье приставам пришлось доставать нарушителя из-под кровати

В Прикамье приставам пришлось доставать нарушителя из-под кровати

2 апреля 2024, 09:17
Фото: ideogram.ai
Мужчина не хотел ехать в суд.

В Пермском крае приставы достали из-под кровати 36-летнего мужчину и доставили в суд. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, он задолжал 17-летнему сыну 235 тыс. рублей. На нарушителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Отец решил не приходить на суд, тогда его решили принудительно привезти. На месте сожительница рассказала приставам, что мужчина якобы уже неделю не появлялся дома. При этом женщина оглядывалась в сторону кровати, которая стояла в углу.

Приставы стащили матрас. Оказалось, что под кроватью лежит должник. Его насильно доставили в суд. Кроме того, на нарушителя составили административной протокол, так как он воспрепятствовал законной деятельности судебных приставов.

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#Суд#Долги#Приставы#Пермь
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