Власти хотят ограничить места и время продажи алкоголя и табака в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Большесосновском муниципальном округе местные власти решили укреплять здоровье населения и ограничить время и места продажи алкоголя и табака. Внимание на соответствующее постановление на сайте муниципалитета обратило внимание издание URA.RU.
«Основное мероприятие: Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной и табачной продукции на территории Большесосновского муниципального округа», — говорится в документе. Власти Большой Сосновы намерены создать уголки здоровья в учреждениях культуры, организовать лекции по ЗОЖ в школах и колледже лекций по ЗОЖ, увеличить охват взрослого населения диспансеризацией и медосмотрами. Предполагается, что таким образом доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, вырастет в текущем году до 60%.
В постановлении чиновники также привели итоги диспансеризации, проведенной в Большесосновском округе в 2022 году. Выяснилось, что 30% обследованных (979 человек) страдают избыточной массой тела, 52% (1689 человек) — имеют низкую физическую активность, а у 50% (1630 человек) выявлено нерациональное питание.