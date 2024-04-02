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Власти хотят ограничить места и время продажи алкоголя и табака в Пермском крае

Власти хотят ограничить места и время продажи алкоголя и табака в Пермском крае

2 апреля 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Чиновников взволновали результаты диспансеризации.

В Большесосновском муниципальном округе местные власти решили укреплять здоровье населения и ограничить время и места продажи алкоголя и табака. Внимание на соответствующее постановление на сайте муниципалитета обратило внимание издание URA.RU.

«Основное мероприятие: Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной и табачной продукции на территории Большесосновского муниципального округа», — говорится в документе. Власти Большой Сосновы намерены создать уголки здоровья в учреждениях культуры, организовать лекции по ЗОЖ в школах и колледже лекций по ЗОЖ, увеличить охват взрослого населения диспансеризацией и медосмотрами. Предполагается, что таким образом доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, вырастет в текущем году до 60%.

В постановлении чиновники также привели итоги диспансеризации, проведенной в Большесосновском округе в 2022 году. Выяснилось, что 30% обследованных (979 человек) страдают избыточной массой тела, 52% (1689 человек) — имеют низкую физическую активность, а у 50% (1630 человек) выявлено нерациональное питание.

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#Алкоголь#Зож#Большая соснова#Табак
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