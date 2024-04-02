Власти хотят ограничить места и время продажи алкоголя и табака в Пермском крае

«Основное мероприятие: Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной и табачной продукции на территории Большесосновского муниципального округа», — говорится в документе. Власти Большой Сосновы намерены создать уголки здоровья в учреждениях культуры, организовать лекции по ЗОЖ в школах и колледже лекций по ЗОЖ, увеличить охват взрослого населения диспансеризацией и медосмотрами. Предполагается, что таким образом доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, вырастет в текущем году до 60%.