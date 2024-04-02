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Власти назвали срок устранения аварии, из-за котором на Садовом пропала вода

Власти назвали срок устранения аварии, из-за котором на Садовом пропала вода

2 апреля 2024, 05:20
Фото: 1MI
Аварию обещают устранить сегодня в течение дня.

В Перми до сих пор не устранили аварию, из-за которой несколько жилых домов остались без воды в микрорайоне Садовый. В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства рассказали Properm.ru, что авария произошла 1 апреля на транзитном трубопроводе с холодной водой, который никому не принадлежит.

Это случилось в подвале многоквартирного дома на улице Юрша, 21. Из-за этого была отключена вода в домах, которые располагаются рядом. В компании «Новогор-Прикамье» отмечали, что без водоснабжения остались почти 3 тыс. человек.

Ремонтом занимается подрядная организация МКУ «Городская коммунальная служба — ПМУП „ГКТХ“. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. В мэрии говорят, что они завершатся сегодня.

В «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что подвоз воды был организован как вчера, так и сегодня. Автоцистерна находится на Уинской, 6. Уточнить место расположения цистерны можно по телефону 2100-680 или через электронную почту — call@novogor.perm.ru.

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#Коммунальный рай#Пермь#Вода
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