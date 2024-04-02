Власти назвали срок устранения аварии, из-за котором на Садовом пропала вода

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
В Перми до сих пор не устранили аварию, из-за которой несколько жилых домов остались без воды в микрорайоне Садовый. В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства рассказали Properm.ru, что авария произошла 1 апреля на транзитном трубопроводе с холодной водой, который никому не принадлежит.
Это случилось в подвале многоквартирного дома на улице Юрша, 21. Из-за этого была отключена вода в домах, которые располагаются рядом. В компании «Новогор-Прикамье» отмечали, что без водоснабжения остались почти 3 тыс. человек.
Ремонтом занимается подрядная организация МКУ «Городская коммунальная служба — ПМУП „ГКТХ“. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. В мэрии говорят, что они завершатся сегодня.
В «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что подвоз воды был организован как вчера, так и сегодня. Автоцистерна находится на Уинской, 6. Уточнить место расположения цистерны можно по телефону 2100-680 или через электронную почту — call@novogor.perm.ru.