Власти назвали срок устранения аварии, из-за котором на Садовом пропала вода

В Перми до сих пор не устранили аварию, из-за которой несколько жилых домов остались без воды в микрорайоне Садовый. В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства рассказали Properm.ru, что авария произошла 1 апреля на транзитном трубопроводе с холодной водой, который никому не принадлежит.