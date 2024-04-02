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Во втором квартале МСП под «зонтичные» поручительства получат более 120 млрд рублей

Во втором квартале МСП под «зонтичные» поручительства получат более 120 млрд рублей

2 апреля 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
Предоставление «зонтичных» поручительств позволит малым и средним предприятиям привлечь свыше 120 млрд рублей заемного финансирования на реализацию предпринимательской деятельности во втором квартале 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам Александра Исаевича, получить кредит под «зонтичные» поручительства можно в банках, которые ранее получили лимиты до конца текущего года. Он добавил, что на II квартал было принято решение выделить банкам-партнерам 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств, в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Глава корпорации особо подчеркнул, что «зонтичные» поручительства позволяют покрыть до пятидесяти процентов от суммы кредита. При этом вышеуказанные лимиты позволяют банкам выдать малому и среднему бизнесу более 120 млрд рублей кредитных средств, из которых 20 млрд рублей — «микрочеки», широко востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 млн рублей, пишет ТАСС.

На второй квартал текущего года лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП получили следующие кредитные организации: Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.

«Зонтичные» поручительства — механизм, позволяющий малым и средним предприятиям получать банковское кредитование, даже когда у них не хватает или совсем не имеется собственного залога. Партнерами Корпорации МСП выступают не только федеральные, но и региональные банки. Благодаря этому получить «зонтичные» поручительства бизнес может почти в любом уголке нашей страны, к тому же бесшовно (в одном окне с кредитом) и абсолютно бесплатно.

Механизм «зонтичных» поручительств разработан Корпорацией МСП во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в сентябре 2021 года. Данная мера реализуется согласно инициированному главой государства нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

#Общество
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