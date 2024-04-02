Во втором квартале МСП под «зонтичные» поручительства получат более 120 млрд рублей

По словам Александра Исаевича, получить кредит под «зонтичные» поручительства можно в банках, которые ранее получили лимиты до конца текущего года. Он добавил, что на II квартал было принято решение выделить банкам-партнерам 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств, в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Глава корпорации особо подчеркнул, что «зонтичные» поручительства позволяют покрыть до пятидесяти процентов от суммы кредита. При этом вышеуказанные лимиты позволяют банкам выдать малому и среднему бизнесу более 120 млрд рублей кредитных средств, из которых 20 млрд рублей — «микрочеки», широко востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 млн рублей, пишет ТАСС.