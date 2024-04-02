Во втором квартале МСП под «зонтичные» поручительства получат более 120 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам Александра Исаевича, получить кредит под «зонтичные» поручительства можно в банках, которые ранее получили лимиты до конца текущего года. Он добавил, что на II квартал было принято решение выделить банкам-партнерам 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств, в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Глава корпорации особо подчеркнул, что «зонтичные» поручительства позволяют покрыть до пятидесяти процентов от суммы кредита. При этом вышеуказанные лимиты позволяют банкам выдать малому и среднему бизнесу более 120 млрд рублей кредитных средств, из которых 20 млрд рублей — «микрочеки», широко востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 млн рублей, пишет ТАСС.
На второй квартал текущего года лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП получили следующие кредитные организации: Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.
«Зонтичные» поручительства — механизм, позволяющий малым и средним предприятиям получать банковское кредитование, даже когда у них не хватает или совсем не имеется собственного залога. Партнерами Корпорации МСП выступают не только федеральные, но и региональные банки. Благодаря этому получить «зонтичные» поручительства бизнес может почти в любом уголке нашей страны, к тому же бесшовно (в одном окне с кредитом) и абсолютно бесплатно.
Механизм «зонтичных» поручительств разработан Корпорацией МСП во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в сентябре 2021 года. Данная мера реализуется согласно инициированному главой государства нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.