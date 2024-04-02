Волонтёры-школьники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении

Верифицированные часы проставляются в специальной личной книжке волонтера. Вузы учитывают стаж, полученный не менее трех месяцев назад от срока подачи документов. Проверить данные о верификации НКО можно на сайте Добро.ру. Там же есть список вузов страны, начисляющих дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтёрские часы.