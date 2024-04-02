Волонтёры-школьники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
В Пермском крае высших учебных заведений, поощряющих активную социальную позицию будущих студентов, — пять. Это Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский государственный институт культуры, Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова и Чайковская государственная академия физической культуры и спорта.
«Количество дополнительных баллов за волонтёрство в разных вузах отличается, решение об учете этого достижения и о количестве баллов принимается на уровне руководства вуза. В нашем вузе за осуществление волонтёрской деятельности начисляется два балла. Для получения дополнительных баллов в ПГГПУ необходимо подтвердить работу в объеме не менее 30 часов (или не менее восьми дней). Для подтверждения волонтерского опыта и начисления этих баллов необходимы личная книжка волонтера или официальный протокол (выписка из электронного портфолио), распечатанный с официального сайта „Добровольцы России“, — рассказывают в Пермском государственном педагогическом университете.
В подавляющем большинстве случаев дополнительные баллы к ЕГЭ начисляются юным волонтерам только в том случае, если часы верифицированы. А их можно наработать только в той организации, которая прошла специальную процедуру верификации НКО.
«Верификация НКО трудоемкий и ответственный процесс. Подготовительный этап занял у нашего благотворительного фонда три месяца, кроме того, в процессе верификации НКО проходят проверку регионального и федерального штабов Ассоциации волонтёрских центров. Мы рады тому, что фонд „Берегиня“ пополнил ряды верифицированных НКО, и теперь все наработанные часы наших волонтёров признаны официально», — рассказала директор БФ «Берегиня» Татьяна Голубаева.
Верифицированные часы проставляются в специальной личной книжке волонтера. Вузы учитывают стаж, полученный не менее трех месяцев назад от срока подачи документов. Проверить данные о верификации НКО можно на сайте Добро.ру. Там же есть список вузов страны, начисляющих дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтёрские часы.