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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:23

Ворон Гоша из Пермского края стал блогером-миллионником

Ворон Гоша из Пермского края стал блогером-миллионником

2 апреля 2024, 05:20
Фото: Kandinsky
Медийную птицу поздравили тортом

Канал ворона Гоши, которого спас от гибели житель Лысьвы Александр Чугайнов, набрал миллион подписчиков на Youtube. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

Пернатого блогера поздравили роликом, записанным в Африке — на видео для ворона танцуют накачанные парни. Сам ворон тоже исполнил танец в честь памятного события. Также Гошу поздравили с миллионом праздничным тортом.

Фото: телеграм-канал ворона Гоши

Александр Чугайнов рассказал, что птица попала к нему случайно: в мае 2020 года он нашел упавшую ель вместе с гнездом. Рядом на земле лежал птенец, которому на тот момент было примерно две недели. После этого Александр решил приютить вороненка.

В итоге птица стала настоящей звездой. Осенью 2023 года Гоша стал актером фильма-сказки «Огниво».

Ручной ворон Гоша из Лысьвы снялся в фильме-сказке «Огниво»
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#Видео#Блогеры#Природа#Птицы#Вороны#Блог#Ютюб
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