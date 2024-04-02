Ворон Гоша из Пермского края стал блогером-миллионником

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Канал ворона Гоши, которого спас от гибели житель Лысьвы Александр Чугайнов, набрал миллион подписчиков на Youtube. На это обратила внимание «Комсомольская правда».
Пернатого блогера поздравили роликом, записанным в Африке — на видео для ворона танцуют накачанные парни. Сам ворон тоже исполнил танец в честь памятного события. Также Гошу поздравили с миллионом праздничным тортом.
Александр Чугайнов рассказал, что птица попала к нему случайно: в мае 2020 года он нашел упавшую ель вместе с гнездом. Рядом на земле лежал птенец, которому на тот момент было примерно две недели. После этого Александр решил приютить вороненка.
В итоге птица стала настоящей звездой. Осенью 2023 года Гоша стал актером фильма-сказки «Огниво».