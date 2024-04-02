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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Вышло шоу «Давай поженимся!» с секс-блогером и экс-кандидатом на пост мэра Перми

Вышло шоу «Давай поженимся!» с секс-блогером и экс-кандидатом на пост мэра Перми

2 апреля 2024, 11:41
Фото: со страницы Ирины Боровик
Пермячка Ирина Боровик выиграла руку и сердце жениха в ток-шоу Первого канала «Давай поженимся».

На Первом канале вышла передача «Давай поженимся!» с участием пермячки Ирины Боровик, пермского блогера, сексолога, бывшего кандидата в мэры Перми.

Ирина призналась в комментариях подписчикам, что ведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева ее хейтили, что она очень волновалась. Также она рассказала, что получила новый опыт — готовила жениху пюре с котлетами. В подарок она преподнесла эротический танец.

Ира Боровик принимала участие в конкурсном отборе на пост главы Перми, представляла свою программу, в которой был сделан акцент на рост семей и их благополучия.

Свадебное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 28 июля 2008 года по будням. Герой программы поочерёдно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.

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#Видео#Пермяки#Первый канал#Ток-шоу
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