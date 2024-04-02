Вышло шоу «Давай поженимся!» с секс-блогером и экс-кандидатом на пост мэра Перми

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На Первом канале вышла передача «Давай поженимся!» с участием пермячки Ирины Боровик, пермского блогера, сексолога, бывшего кандидата в мэры Перми.
Ирина призналась в комментариях подписчикам, что ведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева ее хейтили, что она очень волновалась. Также она рассказала, что получила новый опыт — готовила жениху пюре с котлетами. В подарок она преподнесла эротический танец.
Ира Боровик принимала участие в конкурсном отборе на пост главы Перми, представляла свою программу, в которой был сделан акцент на рост семей и их благополучия.
Свадебное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 28 июля 2008 года по будням. Герой программы поочерёдно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.