Высокопоставленная чиновница Росприроднадзора РФ обжаловала свой арест в Перми

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Пермский краевой суд завтра, 3 апреля, рассмотрит апелляционную жалобы на арест в СИЗО гендиректора «Пермской ЦБК» Ирины Порошиной, ее подозревают в передаче взятки в 21 млн рублей высокопоставленному сотруднику Росприроднадзора РФ. Она была задержана на прошлой неделе при попытке передать деньги.
Кроме того, рассказали журналисту Properm.ru в суде, завтра же будет рассмотрена апелляционная жалоба подозреваемой в посредничестве во взяточничестве Лилии Корзун, руководителя отдела Росприроднадзора РФ. Она также была задержана в Перми на прошлой неделе при попытке забрать у Порошиной деньги. Из материалов суда известно, что следствию был также выдан ордер на обыск и изъятию у задержанной денег.
28 марта Дзержинский районный суд также отправил ее в СИЗО по ходатайству следствия до 25 мая. Ее подозревают по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Судя по открытым данным на сайте Минприроды РФ, Корзун возглавляет управление кадров, государственной службы и профилактики коррупционных правонарушений Росприроднадзора РФ. Известно, что чиновница получала высшее образование в Перми.
Задержание при передаче взятки происходила на фоне нескольких арбитражных споров между входящим в группу компаний ПЦБК «Уральским картоном» и Росприроднадзором. В том числе, природоохранное ведомство взыскивает с компании 3,19 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного реке Чусовой за сброс сточных вод, в которых содержание загрязняющих веществ превысило норму. Проведенные с 2016 по 2019 год мероприятия по переоснащению очистных не дали необходимых результатов, ООО «Прикамский картон» весь период сбрасывало загрязненные отходы производства с превышением ПДК, в том числе — по сероводороду, указали в результатах проверки Росприроднадзор и прокуратура.