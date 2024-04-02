Высокопоставленная чиновница Росприроднадзора РФ обжаловала свой арест в Перми

Задержание при передаче взятки происходила на фоне нескольких арбитражных споров между входящим в группу компаний ПЦБК «Уральским картоном» и Росприроднадзором. В том числе, природоохранное ведомство взыскивает с компании 3,19 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного реке Чусовой за сброс сточных вод, в которых содержание загрязняющих веществ превысило норму. Проведенные с 2016 по 2019 год мероприятия по переоснащению очистных не дали необходимых результатов, ООО «Прикамский картон» весь период сбрасывало загрязненные отходы производства с превышением ПДК, в том числе — по сероводороду, указали в результатах проверки Росприроднадзор и прокуратура.