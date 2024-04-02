«Я вам подарочек привезла, кислотный!» В Перми заблокировали въезд в институт

В Перми женщина угрожала сотрудникам Горного института УрО РАН на улице Сибирской. По данным издания «Новый компаньон», 1 апреля около шести часов вечера к входу в институт подъехал автомобиль и заблокировал въезд в учреждение. За рулем была женщина, на заднем сидении находился ребенок. Охранник попросил освободить проезд, на что пермячка ответила: «А я вам подарочек привезла, кислотный!»