«Я вам подарочек привезла, кислотный!» В Перми заблокировали въезд в институт

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В Перми женщина угрожала сотрудникам Горного института УрО РАН на улице Сибирской. По данным издания «Новый компаньон», 1 апреля около шести часов вечера к входу в институт подъехал автомобиль и заблокировал въезд в учреждение. За рулем была женщина, на заднем сидении находился ребенок. Охранник попросил освободить проезд, на что пермячка ответила: «А я вам подарочек привезла, кислотный!»
С женщиной попытались поговорить руководители института, однако она не реагировала на слова, сидела в автомобиле. На место приехали силовики, которые с помощью медиков и психологов уговаривали женщину сдаться. Весь процесс занял около 4 часов.
Издание со ссылкой на краевой Минтербез уточняет, что 1 апреля сообщили о нарушении общественного порядка на улице Сибирская. Сотрудники правоохранительных органов восстановили общественный порядок. Сейчас проводится проверка.