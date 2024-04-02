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Женщина вечером 1 апреля заблокировала въезд в Горный институт в Перми

«Я вам подарочек привезла, кислотный!» В Перми заблокировали въезд в институт

2 апреля 2024, 03:06
Фото: ideogram.ai

Женщина вечером 1 апреля заблокировала въезд в Горный институт в Перми

Пермячка пугала сотрудников института около четырех часов.

В Перми женщина угрожала сотрудникам Горного института УрО РАН на улице Сибирской. По данным издания «Новый компаньон», 1 апреля около шести часов вечера к входу в институт подъехал автомобиль и заблокировал въезд в учреждение. За рулем была женщина, на заднем сидении находился ребенок. Охранник попросил освободить проезд, на что пермячка ответила: «А я вам подарочек привезла, кислотный

С женщиной попытались поговорить руководители института, однако она не реагировала на слова, сидела в автомобиле. На место приехали силовики, которые с помощью медиков и психологов уговаривали женщину сдаться. Весь процесс занял около 4 часов.

Издание со ссылкой на краевой Минтербез уточняет, что 1 апреля сообщили о нарушении общественного порядка на улице Сибирская. Сотрудники правоохранительных органов восстановили общественный порядок. Сейчас проводится проверка.

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#Пермь#Безопасность#Вуз#Минтербез
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