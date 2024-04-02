За первый день зачисления в школы Прикамья подано 10 тысяч заявлений

Большой процент заявлений через цифровые сервисы объясняется возможностью оперативно внести всю информацию о ребенке в черновик, считают в минсвязи. Их жители Прикамья могли заполнить с 18 марта, тем самым заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. К тому же, с прошлого года записаться в школу с помощью портала «Госуслуги» могут жители всех муниципальных образований Пермского края.