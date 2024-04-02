За первый день зачисления в школы Прикамья подано 10 тысяч заявлений

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
За 1 апреля в Пермском крае подано 10 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы в школы региона. При этом в 92% случаев родители воспользовались порталом «Госуслуги», сообщают в краевом правительстве.
Большой процент заявлений через цифровые сервисы объясняется возможностью оперативно внести всю информацию о ребенке в черновик, считают в минсвязи. Их жители Прикамья могли заполнить с 18 марта, тем самым заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. К тому же, с прошлого года записаться в школу с помощью портала «Госуслуги» могут жители всех муниципальных образований Пермского края.
Помимо онлайн-подачи заявления, существует еще два основных способа: лично, в школе или направить пакет документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Добавим, прием в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы.
Зачисление на первом этапе производится после 30 июня в течение трех рабочих дней.
Второй этап приема детей — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в любую школу.
Зачисление производится по каждому заявлению в течение пяти рабочих дней.
Первоочередное право записи в первый класс имеют дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, по месту жительства, дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы по месту жительства. С полным списком можно ознакомиться в приказе по ссылке.
В приеме государственная или муниципальная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу. Ситуации, что ребенок не попадает ни в одну школу, исключены.