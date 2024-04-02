Забрал два раза по 230 тысяч. В Перми задержали очередного курьера мошенников

Пришедший к потерпевшей молодой человек забрал 230 тыс. рублей и вручил женщине поддельный документ Центробанка, который якобы фиксировал факт передачи денег и последующего занесения суммы на безопасный счет. Впоследствии, пенсионерке вновь позвонили злоумышленники и спросили, остались ли на ее счетах еще деньги. Повторив процедуру, пермячка отдала курьеру еще 230 тыс. рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников только спустя почти две недели, и обратилась в полицию.