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Забрал два раза по 230 тысяч. В Перми задержали очередного курьера мошенников

Забрал два раза по 230 тысяч. В Перми задержали очередного курьера мошенников

2 апреля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Всего же на счету 19-летнего пермяка — более миллиона рублей, обманным путём отобранных пенсионеров.

Пермская полиция задержала очередного курьера мошенников. На счету 19-летнего пермяка — как минимум четыре жертвы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции Дзержинского района обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой телефонных мошенников. Установлено, что гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка России и сообщил, что данными потерпевшей воспользовались злоумышленники и оформили кредит от ее имени. Для сохранения имевшихся на счетах денежных средств они убедили женщину снять наличные и передать курьеру.

Пришедший к потерпевшей молодой человек забрал 230 тыс. рублей и вручил женщине поддельный документ Центробанка, который якобы фиксировал факт передачи денег и последующего занесения суммы на безопасный счет. Впоследствии, пенсионерке вновь позвонили злоумышленники и спросили, остались ли на ее счетах еще деньги. Повторив процедуру, пермячка отдала курьеру еще 230 тыс. рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников только спустя почти две недели, и обратилась в полицию.

Сотрудниками отдела уголовного розыска установлена личность курьера. Им оказался 19-летний пермяк. Также выяснилось, что по аналогичной схеме фигурант забрал денежные средства еще троих жителей Пермского края. Общий ущерб составил свыше 1 млн рублей. После задержания у него было изъято свыше 250 тыс. рублей, которые он забрал у одной из потерпевших и не успел перевести куратору.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Фигурант взят под стражу. Расследование продолжается.

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#Общество#Пермь#Криминал#Мошенники#Уголовное дело
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