Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Заключенный ИК-29, которая находится в Перми выиграл региональный этап всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная». Он исполнил казачью песню «Когда мы были на войне», сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН.
Второе место присуждено осужденному ИК-11 (поселок Ныроб), исполнившему авторскую песню «Сон». Третье место занял осужденный ИК-12 (поселок Широковский), который также исполнил песню собственного сочинения «Пепел».
Конкурс «Калина Красная» проводится более 20 лет «с целью повышения культурного и эстетического уровня, духовно-нравственного воспитания и социальной адаптации осужденных, выявления талантов в области вокального искусства, оказания им помощи после освобождения». Победитель поедет представлять свой регион в Москву.
У осужденного ИК-29 уже есть опыт участия в крупных конкурсах. В 2023 году он стал призером Всероссийского Дельфийского чемпионата среди осужденных, исполнив народную песню «Ойся ты ойся».