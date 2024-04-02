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Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края

Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края

2 апреля 2024, 06:59
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Они исполнил казачью песню про войну.

Заключенный ИК-29, которая находится в Перми выиграл региональный этап всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная». Он исполнил казачью песню «Когда мы были на войне», сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН.

Второе место присуждено осужденному ИК-11 (поселок Ныроб), исполнившему авторскую песню «Сон». Третье место занял осужденный ИК-12 (поселок Широковский), который также исполнил песню собственного сочинения «Пепел».

Победитель из ИК-29, исполнивший казачью песнюПобедитель из ИК-29, исполнивший казачью песню
Заключенный ИК-11, занявший второе местоЗаключенный ИК-11, занявший второе место
Автор песни «Пепел» из ИК-12, занявший почетное третье местоАвтор песни «Пепел» из ИК-12, занявший почетное третье место
Победитель из ИК-29, исполнивший казачью песню
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Конкурс «Калина Красная» проводится более 20 лет «с целью повышения культурного и эстетического уровня, духовно-нравственного воспитания и социальной адаптации осужденных, выявления талантов в области вокального искусства, оказания им помощи после освобождения». Победитель поедет представлять свой регион в Москву.

У осужденного ИК-29 уже есть опыт участия в крупных конкурсах. В 2023 году он стал призером Всероссийского Дельфийского чемпионата среди осужденных, исполнив народную песню «Ойся ты ойся».

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#Конкурс#Колония#Гуфсин#Ик#Песня
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