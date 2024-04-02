Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Заместителем начальника ГУФСИН России по Пермскому краю стал 42-летний капитан внутренней службы Артем Мушинский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новый зам главы ГУФСИН родился в Перми 18 марта 1982 года. В 2016 году он окончил НОУ ВО «Московский экономический институт», по специальности «финансы и кредит»,
квалификация «экономист». В уголовно-исполнительной системе Мушинский работает с 2011 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.
Это уже пятый заместитель главы ведомства. Он будет заниматься тыловыми и финансовыми вопросам, капитальным строительством и ремонтом.