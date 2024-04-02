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Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский

Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский

2 апреля 2024, 06:09
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Это уже пятый зам руководителя ведомства.

Заместителем начальника ГУФСИН России по Пермскому краю стал 42-летний капитан внутренней службы Артем Мушинский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый зам главы ГУФСИН родился в Перми 18 марта 1982 года. В 2016 году он окончил НОУ ВО «Московский экономический институт», по специальности «финансы и кредит»,
квалификация «экономист». В уголовно-исполнительной системе Мушинский работает с 2011 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.

Это уже пятый заместитель главы ведомства. Он будет заниматься тыловыми и финансовыми вопросам, капитальным строительством и ремонтом.

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