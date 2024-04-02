Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский

Новый зам главы ГУФСИН родился в Перми 18 марта 1982 года. В 2016 году он окончил НОУ ВО «Московский экономический институт», по специальности «финансы и кредит»,

квалификация «экономист». В уголовно-исполнительной системе Мушинский работает с 2011 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.