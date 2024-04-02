Жеребцова и Михаил будут принимать участие в регате «Последний шанс»

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Чемпионы России в классе Nacra 17 Жеребцова и Ушков примут участие в регате под названием «Последний шанс», который является последним этапом отборочного турнира во французской столице, пишет RT.
Благодаря нахождению за границей и тренировкам с зарубежными экспертами, спортсмены прошли через проверку Международной федерации парусного спорта (World Sailing). Именно это позволило им получить возможность участия в отборе.
Соревнования пройдут с 20 по 28 апреля.