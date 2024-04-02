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Updated Сегодня, 07:18

Жеребцова и Михаил будут принимать участие в регате «Последний шанс»

2 апреля 2024, 07:16
Два яхтсмена из России Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков получили специальный статус и будут участвовать в квалификации для Олимпийских игр-2024 в Париже.

Чемпионы России в классе Nacra 17 Жеребцова и Ушков примут участие в регате под названием «Последний шанс», который является последним этапом отборочного турнира во французской столице, пишет RT.

Благодаря нахождению за границей и тренировкам с зарубежными экспертами, спортсмены прошли через проверку Международной федерации парусного спорта (World Sailing). Именно это позволило им получить возможность участия в отборе.

Соревнования пройдут с 20 по 28 апреля.

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